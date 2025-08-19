La pluja suspén la partida de Festes a Ador i les semifinals del Trofeu Ajuntament de Castelló
En la localitat de la Safor este dimarts continua la programació i en la Ribera es passen al dia 26
Salva Talens Carbó
La pluja ha estat protagonista este dilluns i ha obligat a suspendre les partides de raspall professional programades per les Festes d'Ador i les semifinals del Trofeu Ajuntament de Castelló.
En Ador es va haver de parar la partida que jugaven Montaner i Canari contra Ian i Lorja quan el marcador era favorable a estos últims pel resultat de 15-10.
Este dimarts continua la programació: Juguen Vercher i Ibiza davant Ramón i Raúl. Dimecres, dia 20, és el torn de les xiques: Ana i Amparo vs Érika, Mar i Myriam, i dijous 21 es tanca la programació amb Diari i Tonet IV contra Iván i Murcianet. Les partides són a les 18.30 hores al carrer Juan Carlos I.
En Castelló ja es va haver d'ajornar la jornada de diumenge per la calor extrema i este dilluns tampoc s'ha jugat per la pluja. Les partides previstes dilluns es passen al dimarts 26 d'agost.
Este dimarts dia 19, si el temps ho permet, es podrà gaudir ja del Trofeu de Castelló amb les primeres semifinals. Primer, a les 18 hores, Diari, Murcianet i Néstor contra Vicent, Lorja i Momparler. Després, en dones, Clara i Isabel s'enfronten María E., Natalia i Mar A.
Les finals es mantenen, en principi, per al divendres, 29 d'agost.
