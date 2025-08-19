Trofeu Ciutat de Gandia: Un baño de nostalgia blanquiazul

El XXXIX Trofeu Ciutat de Gandia se disputa a partir de las 20 horas este sábado, 23 de agosto, en el Estadio Guillermo Olagüe. Se trata de un campeonato triangular de pretemporada que enfrentará a los equipos amateurs del CF Gandia (Primera FFCV), la UD Portuarios y la UD Beniopa, estos dos de Segunda FFCV. Las entradas para este evento deportivo tienen un precio único de 3 euros.

La jornada arrancará, sin embargo, a las 18 horas con la tradicional ofrenda de flores del CF Gandia a la Verge dels Desemparats, que se celebra en la Colegiata.

Después, a las 19.30 horas y ya en el Guillermo Olagüe, está prevista la presentación oficial del primer equipo blanquiazul, seguida de un homenaje al que ha sido presidente durante 12 años, Jesús Sendra, para agradecerle su dedicación y esfuerzo hacia la entidad.

A las ocho de la tarde empezará el primero de los tres encuentros del trofeo con una duración de 45 minutos cada uno: UD Portuarios Disarp vs UD Beniopa abren el fuego, a continuación el CF Gandia se medirá al perdedor de ese primer choque y finalmente el equipo anfitrión se enfrentará al ganador del envite inicial.

El cartel anunciador del trofeo de 2025 está inspirado en el de la primera edición, que data del año 1974, si bien en el de este año aparecen imágenes de jugadores de los tres equipos contendientes.

El cartel anunciador del 39º trofeu está inspirado en el de la primera edición / CF Gandia

Jesús Naveiro, regidor de Deportes en el Ayuntamiento de Gandia y el presidente del Club de Futbol Gandia, Sergio González, han presentado el 39º Trofeu Ciutat de Gandia.

Naveiro ha destacado este trofeo como uno de los más importantes y relevantes de la ciudad a nivel deportivo. "Es especial para el CF Gandia y para el resto de clubes de la ciudad. Con este triangular retomamos ese torneo que empezó en 1974".

El edil ha querido agradecer a la actual directiva la labor que viene realizando y ha hecho extensiva la felicitación a empresas colaboradoras como Basor (patrocinadora del trofeo), familiares y socios de la entidad. "Hemos pasado de una situación dramática para la entidad a otra más estable que nos ofrece un horizonte de futuro esperanzador. El club está vivo y coleando".

Por su parte, González ha señalado que recuperar el Trofeo Ciudad de Gandía "significa devolver a la afición una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro club, un torneo que es parte de nuestra identidad", y ha añadido que este triangular supone "un homenaje al fútbol local y a la pasión que compartimos todos los equipos de la ciudad".

El presidente de la entidad ha expresado su deseo de que el trofeo se convierta en un punto de encuentro intergeneracional, donde jóvenes y veteranos se unan en torno al sentimiento blanquiazul. "Mirar el pasado con orgullo nos da fuerza para afrontar el futuro con ilusión, y hacerlo junto a nuestra afición en el estadio Guillermo Olagüe es la mejor manera de empezar la temporada", ha concluido.