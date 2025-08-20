Sólo un 10% de torres eléctricas en la Safor están corregidas para evitar accidentes con aves

El porcentaje de torres eléctricas en la comarca de la Safor corregidas para evitar accidentes con las aves, principal causa de muerte por electrocución, está por debajo del 10%, según cálculos de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza al Sur de València (Adensva), una de las organizaciones ecologistas que más ha insistido en esta causa, tanto frente a las compañías eléctricas como ante la administración autonómica.

Hay zonas en las que sí hay muchos postes corregidos, en concreto los marjales de la Safor (Xeresa-Xeraco), donde puede haber entre un 80 y 90% de torres adaptadas, y el del parque natural de Oliva-Pego, con un 25%. En este último el proyecto de reintroducción del águila pescadora propició la intervención en un perímetro de 1 km alrededor del parque en el que se adaptaron unos cien apoyos.

En 2016 una denuncia del Seprona de la Guardia Civil a la Fiscalía propició la corrección en el entorno del Mondúver, y al año siguiente otra de Adensva movió a las eléctricas a actuar en una línea entre los términos de Oliva y Pego.

En el ámbito provincial el porcentaje de torres corregidas es muy variable. El grueso se centra en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), sobre todo en el parque natural de la Albufera, con un 90%. En la plana de Utiel-Requena hay un 25%.

Búho real electrocutado e incendiado. / Adensva

En esta última según comenta el portavoz de Adensva, Antonio Castillo, «tanto la entidad como los agentes medioambientales hemos insistido mucho, porque posiblemente ostente el triste récord mundial de aves electrocutadas encontradas, con más de 700 en los últimos años».

Castillo reconoce que Iberdrola es una compañía receptiva a las denuncias de Adensva y una de las grandes eléctricas de España que más torres está corrigiendo, «muy por encima de Endesa, que prácticamente no adapta nada si no la obligan o no le dan el dinero para hacerlo». Ahora bien, ni una ni otra están cumpliendo la ley al cien por cien, añade. «La legislación española obliga las eléctricas a hacer inspecciones cada tres años, sin embargo en muchas ocasiones los controles se los hacen a sí mismas las eléctricas y no señalan los defectos a subsanar», apunta Castillo. A los postes se les suele poner unas fundas para que el animal no toque el cable.

Adensva también pone el foco en la Conselleria de Medio Ambiente, la responsable de velar por el cumplimiento de la normativa. «Hace la vista gorda y no pide las actas de revisión a las eléctricas», asegura Castillo. Los ecologistas recuerdan que además de la ley está la sentencia 1215/2021 del Tribunal Supremo, «y que siguen ignorando las administraciones autonómicas con competencias en medio ambiente o en industria».

Torre adaptada en Oliva. / Adensva

Pese a que las electrocuciones de aves en las líneas eléctricas se han reducido en la última década, por la mejora de los tendidos, la población de rapaces es menor. ¿Por qué? Pues según Adensva porque ha entrado en escena otra gran amenaza para aves y murciélagos: los molinos de los parques eólicos. «La implantación indiscriminada de aerogeneradores sin medidas efectivas para impedir la colisión está provocando el declive de hasta 132 especies de vertebrados voladores», advierten.

Control a las plagas de conejos y jabalíes

Hay varias maneras de luchar contra las plagas de conejos y de jabalíes, pero la fundamental está en la naturaleza y en el ciclo de la vida, un eslabón de la cadena que ha roto el ser humano al colocar las trampas mortales que suponen las torres eléctricas sin adaptar. Y es que, tal y como recuerdan desde Adensva, si existiera una población suficiente y estable de aves rapaces, como por ejemplo el búho real, el águila perdicera o el águila real, estas podrían cazar a las crías de los jabalíes cuando apenas pesan un kilo, evitando así que se conviertan en cerdos de 80 kilos de peso, que además de causar daños a la agricultura están detrás de la mayoría de los accidentes por colisión con fauna salvaje que se producen en las carreteras valencianas.

Algo parecido sucede con las golondrinas, que son capaces de devorar miles de mosquitos y por tanto podrían evitar las molestas picaduras a los humanos, pero cuya población mengua cada primavera por los obstáculos que se les ponen para nidificar en entornos urbanos.

En cuanto al águila perdicera o «de Bonelli», su población no levanta cabeza en la Comunitat Valenciana. Pasó de ser considerada vulnerable a estar en peligro de extinción, a petición de las asociaciones ecologistas que observaron importantes reducciones en el número de parejas. Así, en 2018 el censo de esta ave rapaz se calculaba en 65 parejas y en 2020 pasó a 55, reduciéndose también la extensión de su territorio ocupado.

Por lo que respecta al águila imperial ibérica en España ha mejorado en la última década, pero no es capaz de recuperar sus antiguos dominios en la Comunitat Valenciana porque persisten sus causas de mortalidad. El 2 de enero de 2024, según Adensva, un ejemplar murió en la línea eléctrica de la pedanía requenense de Hortunas, que tiene un largo historial de aves electrocutadas, con 35. Para esta especie la electrocución es la principal causa que le impide colonizar sus territorios ancestrales.