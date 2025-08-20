Beniarrés garantiza agua para riego en la Safor hasta mediados de octubre

Las lluvias de la pasada primavera, y también las que han caído durante los meses del verano en forma de tormenta, han permitido recuperar una cierta normalidad en los acuíferos de la Safor. Baste decir que, en lo que va de año, en Barx se han acumulado algo más de 600 litros por metro cuadrado, y se superan los 800 en el área de la Llacuna, un espacio situado entre la Safor, la Marina Baixa y el Comtat.

Pero la sequía que se venía arrastrando desde 2022 no ha quedado despejada en la cuenca alta del río Serpis. En Alcoi, desde el pasado enero, han llovido menos de 300 litros, y son entre 400 y 500 los caidos en el Comtat, dos comarcas cuyas escorrentías acaban retenidas en el pantano de Beniarrés.

De hecho, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a diferencia de lo ocurrido en buena parte del territorio valenciano, mantiene la situación de prealerta por sequía en la cuenca del Serpis y, fruto de ello, ha transmitido esta situación a los principales usuarios del agua que, en la Safor, con las comunidades de los Canales Altos y de los Canales Bajos del Serpis.

Después de que a finales de la pasada primavera el embalse de Beniarrés superara los 10 hectómetros cúbicos (hm3) de reserva, en este momento el acumulado ronda los 5,8 hm3, un nivel que va bajando día a día porque la entrada de agua, de apenas 260 litros por segundo, es muy inferior a la que se deja salir por las compuertas, que alcanza los 820 litros por segundo, para que ese caudal se sume a los aportes naturales del Serpis y cubra las necesidades de los regantes de la Safor en pleno verano de temperaturas altísimas.

A este ritmo, que supone una pérdida aproximada de 250.000 metros cúbicos de agua al mes, cifra a la que hay que sumar la de la evaporación y filtración al suelo, el pasado julio la CHJ ya comunicó al presidente de los Canales Bajos, Gabriel Mateos-Aparicio, que, si no llueve en las comarcas de l’Alcoià y el Comtat, el agua del pantano comenzaría a restringirse a mediados del próximo mes de octubre. El protocolo de seguridad de la presa obliga a mantener un mínimo de vaso inundado y, además, llegados a un nivel mínimo lo que saldría por los desagües de fondo sería fango que tendría una grave afección sobre el ecosistema fluvial del Serpis.

La Comunidad de Regantes del Riu d’Alcoi ha tomado nota y, por eso, Mateos-Aparicio ya está gestionando acuerdos para disponer del agua de varios pozos situados en la Safor, entre los que se incluyen los de Sant Pere de l’Alqueria de la Comtesa, el de Sotaia de Rafelcofer y el de Paloma, en Bellreguard.

Afortunadamente, la situación de los acuíferos en la Safor no es la misma que en la cuenca alta del Serpis. Aquí sí ha llovido y los acuíferos disponen de reservas para un periodo mucho más largo.

El presidente de los regantes señala que no hay nada que haga pensar en un incremento del precio del agua, una decisión que sí se tuvo que adoptar el año pasado debido a la prolongada sequía y al incremento de los gastos para extraer este recurso imprescindible.

La Comunidad de los Canales Bajos seguirá cobrando 21 céntimos por metro cúbico, un precio que incluye el abono disuelto. Solo en el caso de que no llueva en los próximos meses y se tengan que activar los pozos para regar, ese gasto repercutiría en los recibos, pero sin alcanzar nunca los niveles de aquel periodo de intensa sequía.