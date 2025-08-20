El Club Voleibol Gandia inicia la pretemporada con ilusión y compromiso

El Club Voleibol Gandia ha iniciado este martes, 19 de agosto, los entrenamientos de pretemporada en el Pavelló del Raval en medio un gran ambiente y una participación que confirma el excelente momento que vive la entidad.

Para la campaña 2025-2026, el club contará con alrededor de 300 jugadores y jugadoras repartidos en las distintas categorías, desde los más pequeños en la categoría benjamín hasta los equipos senior.

Esta temporada será especialmente ilusionante, ya que el conjunto senior masculino competirá en categoría Nacional y el senior femenino lo hará en Primera División Autonómica, consolidando al CV Gandia como uno de los referentes deportivos de la ciudad y de la Comunitat Valenciana.

El proyecto estará dirigido por un cuerpo técnico formado por 18 personas, que afronta con ilusión y compromiso el reto de seguir formando deportistas y de impulsar al voleibol gandiense a lo más alto.

La primera jornada de preparación ha sido todo un éxito, marcada por la ilusión de volver a las pistas tras el verano, las ganas de reencontrarse con los compañeros y la motivación de afrontar una temporada llena de retos.

Desde el club se recuerda que el plazo de inscripción sigue abierto, por lo que cualquier persona interesada puede acercarse, conocer de primera mano el ambiente del equipo y animarse a probar este deporte que cada vez gana más seguidores en Gandia.

Lo pueden hacer los martes y jueves desde las 16 hasta las 22 horas en el Pavelló del Raval de Gandia. Otra opción es contactar a través de las redes sociales @voleigandia.