Gandia, en la cima de la ocupación hotelera y "refugio climático" en agosto

La ocupación hotelera de la primera quincena de agosto en la Comunitat Valenciana se ha situado entre el 88 y el 93 por ciento, lo que representa una mejora en todos los destinos respecto al mismo periodo del año anterior, según las estadísticas de la patronal turística Hosbec.

En un comunicado, ha indicado que, a pesar de estos "buenos datos", no se puede hablar de lleno técnico. Esto significa que entre el 8 y el 12% de la oferta hotelera se ha quedado sin vender, "lo que también permite una mejor experiencia de los clientes en los hoteles, alejados de cualquier imagen de masificación o incomodidad".

Además, este periodo de agosto, en el que se enmarcan "los días más intensos de todo el año" para el sector, ha coincidido con la ola de calor que ha recorrido España. Este hecho, a juicio de Hosbec, "ha elevado la categoría de los hoteles valencianos como verdaderos refugios climáticos para sus clientes".

Así, "la experiencia turísitica se ha podido disfrutar con muchos menos inconvenientes por el calor gracias a las modernas infraestructuras de climatización, piscinas y servicios" de los que disponen los establecimientos.

Los turistas extranjeros son mayoritarios en Benidorm, con un 60% de cuota de mercado, y en la ciudad de València, con un 72%. Por su parte, el nacional mantiene el tipo como el principal en Gandia, la Costa Blanca (64,6%), en la provincia de Valencia (52,3%) y en la de Castellón (86,3%).

Las previsiones para la segunda quincena de agosto están en la misma línea porque las reservas confirmadas oscilan ya entre el 80 y el 90%, con "ligeros crecimientos" respecto a las reservas de 2024.

"Con el funcionamiento del puente de agosto, favorable en su posición en el calendario, muy posiblemente se cerrará el mes de agosto con los mismos buenos datos que la primera quincena", han estimado desde Hosbec.

Benidorm sigue reinando

Por destinos, se ha situado en cifras "muy similares", aunque Benidorm "sigue reinando" como capital turística de la Comunitat Valenciana. En Benidorm, los británicos "siguen teniendo su segunda casa", con una cuota de mercado del 30%, "consolidando su fidelidad a este destino".

En concreto, la ciudad ha anotado una primera quincena de agosto con un 92,7% de ocupación hotelera, mejorando en 2,9 puntos porcentuales los datos del mismo periodo del año pasado (89,8%). El comportamiento del destino mantiene su línea ascendente durante el verano, en el que roza o supera el 90% de ocupación media en prácticamente todas las quincenas.

Por categorías, los hoteles de cuatro estrellas alcanzaron un 93% de ocupación en la primera mitad de agosto, creciendo casi cuatro puntos respecto al año pasado. Los de tres también han subido hasta un 92,7%.

De cara al final de agosto, las reservas ya confirman una "continuidad de la buena tendencia" porque la segunda quincena parte con un 89,7% 'on the books', "lo que anticipa otro periodo de alta actividad para el principal destino turístico de la Comunitat Valenciana".

La ciudad de València parece estar saliendo de la pesadilla de pérdida de ocupación hotelera y por primera vez desde la dana registra un dato de ocupación superior al del año 2024 con un 88,3%, cifra que refleja dos puntos de crecimiento.

Para Hosbec, esta buena dinámica se traduce también en los datos medios de la provincia de Valencia, que ha comenzado la primera quincena de agosto con una ocupación hotelera del 90,3%, lo que supone un incremento de 0,5 puntos respecto al mismo periodo del año anterior.

Con estos datos, la provincia valenciana experimenta por primera vez este verano una mejoría respecto a los resultados de 2024. Destaca especialmente el comportamiento de Gandia, que ha registrado un 94,4% de ocupación, "con una demanda claramente impulsada por el mercado nacional, que ha representado el 89,8% del total de visitantes".

En cuanto a las categorías hoteleras, se observa un "crecimiento notable" en los hoteles de cuatro estrellas de la provincia de Valencia de más de dos puntos. Respecto a las reservas para el final agosto, los datos 'on the books' apuntan a unos "buenos resultados" en el destino Gandia.

Costa Blanca y Alicante sur

Por su parte, la Costa Blanca comienza el mes de agosto alcanzando sus mejores resultados en lo que va de año. En la primera quincena, la ocupación hotelera ha alcanzado el 91,8%, por lo que mejora en dos puntos los registros del mismo periodo de 2024.

Destinos turísticos consolidados como Altea (94,5%), Calp (89,6%) o l'Alfàs del Pi-l'Albir (84,6%) han registrado datos "especialmente destacados, apuntalando la fortaleza de la oferta de alojamiento de la comarca".

En Alicante Sur se observa la misma tendencia, con datos "récord" de este año, "motivados probablemente por el puente de agosto". De esta manera, cierra el periodo con un 88,3%, es decir, algo más de un punto respecto al año anterior.

Según Hosbec, los datos por categorías "consolidan el atractivo de la oferta hotelera en ambos destinos". En Costa Blanca, los hoteles de cuatro estrellas "brillan" con un 94,4% de ocupación y los de tres llegan al 90%. En el caso de Alicante Sur, los de cuatro marcan un 93,5% y los de tres un 84,7%.

En cuanto a las previsiones para la segunda mitad del mes, estas también son "muy optimistas", con un 84,7% de la planta hotelera ya reservada en la zona de la Costa Blanca, y un 82,6% en la zona de Alicante Sur.

Castelló, "el paraíso para los turistas españoles"

De otro lado, Castellón "ha consolidado la buena evolución iniciada durante el mes de julio" y crece un punto en la ocupación hotelera hasta el 88,7%. Además, es "el paraíso para los turistas españoles, con el mayor número de visitantes patrios de todos los destinos analizados".

En concreto, la cuota del visitante nacional es del 86,3%, por lo que mantiene su hegemonía en el mercado, acompañado, en menor medida, por clientes procedentes de Francia, Rumanía y Reino Unido. La diversidad internacional "sigue siendo discreta, aunque constante".

Por categorías, la planta hotelera de cuatro estrellas, que es la mayoritaria en la provincia, ha registrado un nivel medio de ocupación superior al 90%, "dato que contribuye directamente al buen comportamiento global del destino".

En cuanto a la previsión para la segunda mitad de agosto, los datos disponibles muestran unas "perspectivas positivas" porque los hoteles ya tienen reservado el 80,6% de sus plazas.