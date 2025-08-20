Gandia tramita 292 solicitudes de ayudas y subvenciones públicas al alquiler de vivienda

El departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Gandia ha tramitado 292 solicitudes de subvenciones públicas destinadas al alquiler de vivienda habitual dentro del marco de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que resuelve la Generalitat Valenciana.

El concejal delegado de Vivienda, Salvador Gregori, ha explicado que "se trata de una de las líneas estratégicas de ayudas públicas con más repercusión en la ciudad y de las que más unidades de convivencia resultan beneficiadas". También ha señalado que en el ejercicio de 2024 se subvencionaron más de 124 solicitudes, con un importe acumulado de más de 408.000 euros, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Además, la Generalitat ha dado luz verde a 68 de las 182 solicitudes de ayuda al Programa Bono Alquiler Joven, con un montante que ronda los cuatrocientos mil euros.

El edil ha indicado que las ayudas permiten cubrir hasta el 50 por ciento de la renta del alquiler y están destinadas a personas físicas con escasos recursos, que deben de cumplir requisitos como ser titulares de un contrato de arrendamiento, o cesión de vivienda, o de habitación con una duración mínima de un año y estar empadronadas en la vivienda al menos doce meses antes de la solicitud, según la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La vivienda o habitación debe de constituir residencia habitual y permanente de la unidad de convivencia, por lo que las personas que formen parte deberán estar empadronadas en la misma con anterioridad en la fecha de la solicitud.

Estas ayudas se suman a las que también gestiona el departamento de Vivienda, como el Bono Joven de Alquiler y el destinado a las personas vulnerables. Respecto al Bono Joven, se tramitaron en el Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Gandia 42 solicitudes, que fueron resueltas el pasado 5 de agosto.

Gregori ha resaltado que, aunque el Ayuntamiento no tiene competencias directas en materia de vivienda, "no se puede desentender de un tema tan fundamental para la ciudadanía", y ha añadido que "se hace todo lo posible, con consenso y trabajo conjunto, para mejorar el acceso a la vivienda en Gandia".

Oficina Xaloc

Gregori ha anunciado que recientemente se ha firmado la renovación del convenio con la Generalitat para el mantenimiento de la oficina Xaloc, una red de organismos colaboradores creada para ofrecer a la ciudadanía servicios de información, asesoramiento, mediación y gestión en materia de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana.

Por su parte, el jefe de los Servicios Jurídicos de Urbanismo y Vivienda, Jorge Hervás, ha recordado que el departamento municipal desarrolla actualmente 13 programas de vivienda dentro del Plan Estatal, entre los cuales destacan las ayudas a la vulnerabilidad, para familias en riesgo de exclusión o en procesos de desahucio --con una solicitud de 120.000 euros a la Generalitat--; el convenio con el Colegio de Administradores de Fincas, que subvenciona hasta el 75% de los gastos de administración en comunidades con dificultades económicas o la subvención de informes de evaluación de edificios de más de 50 años para poder acceder a ayudas públicas de rehabilitación.

Asimismo, Hervás ha subrayado que Gandia tiene en marcha actuaciones por valor de casi 20 millones de euros en los diferentes planes de barrios, que combinan la construcción de nuevos edificios con la rehabilitación y modernización del parque existente.