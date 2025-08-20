No hay pista, pero la actividad no cesa en Gandia: Ese es el mensaje

La Pista Municipal de Atletismo Toni Herreros está cerrada por obras. El Ayuntamiento de Gandia acomete una renovación integral de dicha instalación por un importe de 1,6 millones de euros. La actuación finalizará, seguramente, a mediados de noviembre aunque el tartán podría utilizarse un mes antes.

Los trabajos de renovación afectan directamente a los clubes usuarios de la pista. El CA Safor Teika y al Club de Córrer el Garbí son los que más atletas tienen, entre la escuela y el grupo de tecnificación. La cifra supera el medio millar de deportistas.

También se ejercitan todas las semanas en la pista medio centenar de miembros del Club Atletisme Alpesa y el grupo del Club Triatló Gandia.

Tras una reunión con el concejal de Deportes de Gandia, Jesús Naveiro, Safor y Garbí ya tienen planificado cómo va a ser el inicio del nuevo curso 2025-2026. El objetivo es que la práctica del atletismo no pare, a pesar de no tener pista, según destacan el director deportivo de la entidad "grogueta", David Melo, y la presidenta de los "morados", Lourdes Vidal.

Alumnado y monitora de la Escuela del Club el Garbí, en la pista de atletismo de Gandia / CC el Garbí

Tanto el Safor como el Garbí comenzarán el curso el 8 de septiembre. El alumnado de las escuelas (niños, niñas y adolescentes de 4 a 16 años) y los grupos de padres y madres serán reubicados en distintos espacios del polideportivo como los campos o pistas de rugby, voleibol y hockey, sin alterar la actividad de los equipos de dichas disciplinas. También se desarrollarán las actividades en los patios de los colegios ABC y Gregori Mayans, que lindan con la pista de atletismo.

Los grupos de tecnificación afrontan su pretemporada sin la necesidad de entrenar en la pista. El CA Safor Teika cuenta con el Pabellón de Halterofilia como espacio gimnasio y lugares como el campo de béisbol de la playa o l'Alqueria del Duc para otras sesiones de preparación. El Club el Garbí, incluida la Academia de Lanzamientos, puede utilizar la Ludoteca del polideportivo para hacer pesas y también aprovechará zonas de la playa gandiense para los entrenamientos.

En el caso del Club el Garbí, hay lanzadores y lanzadoras que se preparan por estas fechas para el Mundial de la India que se disputa en octubre. Están entrenando en el polideportivo gandiense y en la pista de atletismo de Sueca.

En cuanto al CA Gandia Alpesa, su nuevo presidente, Joaquín Borredà, también confirma que se ha reunido con el concejal Naveiro para buscar soluciones ante la imposibilidad de utilizar la pista hasta noviembre. Borredà explica que "nosotros somos menos, pero entre la escoleta de niños y niñas, un par de federados jóvenes, los veteranos /as, los atletas de ruta (populares) y un grupo de Asmisaf, seremos unos 50. Los corredores y corredoras de trail no entrenan habitualmente en la pista. Con todo ello, estamos estudiando fórmulas, incluso semiprivadas, para darle salida a las limitaciones que derivan de no poder entrenar en la pista".

Desde el Club Triatló Gandia, su máximo dirigente, Álex Muñoz, explica que el cierre de la pista de atletismo "nos afecta en todos los entrenamientos de carrera, tanto de la escuela como de los adultos. Sobre todo, a los primeros que disputan el Campeonato de España, el Campeonato de Europa de Triatlon y Campeonato Autonómico de Duatlón x Relevos en septiembre".

Según Vicedo "hemos llegado a un acuerdo los clubes usuarios de la pista y el Servei Municipal d'Esports de Gandia para distribuir las escuelas en pistas auxiliares, mientras que los adultos tendrán que entrenar por fuera y puntualmente en alguna de ellas".

La pista de atletismo de Gandia, en una imagen de este miércoles 20 de agosto / Salva Talens Carbó

La intervención global en la pista se enmarca dentro del "Pla Resol" de mejora de infraestructuras deportivas del Ayuntamiento y se ejecuta bajo el paraguas de la estrategia "Endavant Gandia". En total, la renovación del recinto está licitada por un importe de 1,6 millones de euros.

El proyecto se divide en dos grandes fases: La primera incluye la reforma del entorno de la pista: vestuarios, graderíos, zona de tecnificación, gimnasio, torres de luz LED, mejora del sistema de drenaje y modernización del almacén de material. Tiene un presupuesto de 699.000 euros, de los cuales 338.000 son financiados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a través de los fondos Next Generation, mientras que el resto lo asume el consistorio.

La segunda es la más esperada. Se trata de los trabajos más importantes, valorados en 960.000 euros, porque suponen la sustitución del tartán, una actuación que clubes y deportistas llevan años pidiendo para poder practicar el deporte en las mejores condiciones y evitar lesiones. La inversión es municipal.