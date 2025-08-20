Justo a tiempo: La Policía de Barx frustra una estafa del "hijo en apuros"

A mediodía de este martes un vecino de la pequeña localidad de Barx recibía un mensaje de wasap a su teléfono. El texto señalaba que se trataba de su hija, que estaba en apuros y que para salir del enredo necesitaba una transferencia urgente de 3.000 euros a una cuenta corriente que se detallaba en ese mismo mensaje.

El hombre, que además sufre un problema de salud, no se lo pensó dos veces y quiso auxiliar a la hija, de manera que procedió enseguida y realizó la operación bancaria que se le había suplicado. Inmediatamente, con el fin de informarla, telefoneó a su hija, y es ahí cuando descubrió con sorpresa e indignación la estafa que acababa de sufrir. La mujer le dijo que ella se encontraba bien y que no le había enviado ningún mensaje, de lo que ambos dedujeron que, como efectivamente se demostró, había sido engañado.

Este es un procedimiento, llamado "del hijo en apuros" muy común hoy en día y en el que miles de personas han caído. Las fuerzas de seguridad insisten en informar a todos los ciudadanos de que, antes de llevar a cabo una transferencia bancaria o cualquier tipo de operación de este tipo, el familiar hable con quien le ha enviado el mensaje con el fin de verificar esa emergencia sin ninguna duda.

Tras hablar con la hija, el vecino de Barx, que sufrió un ataque de ansiedad, telefoneó a la Policía Local, que, antes que nada, requirió asistencia sanitaria para que el hombre fuese atendido. Acto seguido puso en marcha un operativo para tratar de frustrar la transferencia de los 3.000 euros y evitar la estafa. Eso se logró porque los agentes se pusieron en contacto con responsables del banco emisor y, tras informar de lo que había ocurrido, garantizaron el bloqueo de ese envío de dinero. Afortunadamente, no se trató de una transferencia inmediata, o de un bizum, porque en esos casos la operación se completa en el mismo momento y el dinero puede ser retirado por los estafadores.

El Ayuntamiento de Barx ha felicitado a la Policía Local por "la rápida actuación de los agentes" en este operativo y ha expresado su "enhorabuena y reconocimiento" a los policías intervinientes "por la profesionalidad y dedicación demostradas, que permiten que la víctima recupere íntegramente su dinero y reciba el apoyo necesario ante esta situación".

El Ayuntamiento, como también insisten las fuerzas de seguridad, recuerda "la importancia de mantener la prudencia ante posibles intentos de estafa y recomienda contactar de inmediato con la Policía Local en caso de sospecha".