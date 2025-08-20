Protesta en Gandia «Prefiero morirme yo antes de que me maten de hambre»

A pleno sol, en un banco de la calle Plus Ultra, frente al edificio donde se encuentran las oficinas de la Seguridad Social de Gandia, un vecino de esta ciudad llama la atención. Algunos de los transeúntes se extrañan y él trata de difundir su petición porque, según asegura, se ha puesto en huelga de hambre y está dispuesto a llegar hasta el final. «Antes de que me maten, prefiero morirme yo», indica contundente a este periódico.

Joaquín Marí, que ahora tiene 66 años, ha tomado esa drástica decisión porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social no le quiere tramitar su jubilación, y de eso tiene la culpa una deuda con ese organismo que ronda los ocho mil euros.

No es que Marí oculte que debe ese dinero, pero lo que reclama es poder negociar con la Seguridad Social un pago a plazos que sería a cuenta de las mensualidades que le correspondan. «El abogado también lo ha intentado, pero no hemos tenido respuesta», indica este hombre, a quien, para más tristeza, ya se le ha retirado la asignación de 450 euros al mes que le corresponde a los parados.

«No pienso moverme de aquí y no pienso comer nada», indica Joaquín, quien se apoya en una muleta debido al dolor de espalda que sufre. A su lado, para llamar la atención, un cartel en el que expresa resumidamente la situación a la que quiere poner fin. «Estoy en huelga de hambre. La Seguridad Social no quiere tramitar la jubilación por no tener dinero para pagar».

Pese a ser consciente de que los funcionarios que están en esa oficina de Gandia no tienen ninguna responsabilidad con lo que le pasa, y menos aún capacidad para poner una solución, este hombre señala que no sería nada complicado sentarse a hablar y establecer un programa de pago de la deuda. En su opinión, lo más fácil sería que la Seguridad Social fije el valor de su pensión y que retenga mensualmente una cantidad hasta cumplir con la deuda que en estos momentos no puede pagar. «El dinero que tengo es el euro que llevo en el bolsillo», añade.

Mientras espera a que un familiar le lleve el agua que ha pedido, y bajo un intenso calor que, afortunadamente, no es el de días pasados, Joaquín Marí reclama «humanidad» a la Administración, en este caso la de la Seguridad Social, y que se reconozca que, pese a haber trabajado de camarero, su empresa tuvo problemas allá por el año 2000 y no pudo abonar esas cuotas a la Seguridad Social que le han generado la deuda. Esa cantidad de dinero, que no puede sacar de ningún lugar, es la que ahora le impide disfrutar de lo más básico, de ahí su sonada protesta.