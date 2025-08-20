Victòries saforenques en les Festes d'Ador i el Trofeu Ajuntament de Castelló
La programació continua este dimecres al carrer i dimarts 26 al trinquet
Salva Talens Carbó
Este dimarts sí que s'han pogut jugar amb normalitat les partides de raspall professional programades. En les Festes d'Ador, la parella formada per Vercher de Piles i Ibiza de Xeraco ha guanyat a Ramon i Raul pel marcador final de 40-30 en un encontre disputat al carrer Juan Carlos I.
Dimecres, dia 20, és el torn de les xiques: Ana i Amparo vs Érika, Mar i Myriam, i dijous 21 es tanca la programació amb Diari i Tonet IV contra Iván i Murcianet. Les partides són a les 18.30 hores al carrer Juan Carlos I.
En el Trofeu Ajuntament de Castelló s'ha jugat la primera jornada de semifinals. En raspall masculí, Vicent de Xeraco, Lorja i Momparler derroten Diari, Murcianet i Néstor per 25-10
En raspall femení, Maria, Natalia i Mar Alfonso han superat a Clara i Isabel pel resultat de 25-15 i també es classifiquen per la final.
Dimarts que ve, 26 d'agost, es juguen les altres semifinals. En homes, Vercher, Brisca d'Oliva i Bossio contra Iván, Raúl i Ibiza. A contuació, Vanessa i Amparo vs Érika i Júlia de Tavernes de la Valldigna.
Les finals es mantenen, en principi, per al divendres, 29 d'agost.
