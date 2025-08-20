La XXIX Correguda Popular d'Almoines, quinta prueba del Circuit Safor Valldigna-Caixa Popular

El Ayuntamiento de Almoines organiza la XXIX Correguda Popular, quinta prueba puntuable para el VIII Circuit de Carreres Popular Safor-Valldigna-Caixa Popular, después de las disputadas en Xeresa, Ador, Simat de la Valldigna y Barx.

La prueba se corre este jueves, 21 de agosto, a las 20 horas si bien a partir de las 18:00 horas están programadas las carreras infantiles.

El circuito tiene un recorrido semiurbano con una distancia de 7.500 metros. La línea de salida y llegada estará ubicada en la calle Molí frente al campo de fútbol.

Habrá trofeo para las tres personas clasificadas de las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete, júnior, senior y veteranos, desde la A hasta la G tanto masculino como femenino.

También tendrán trofeo los primeros clasificados masculino y femenino de la población (empadronados en Almoines) que participan en la prueba absoluta sin distinción de categoría.

Las inscripciones se pueden formalizar en la página web www.crono4sports.es. El importe será de 5 euros. Las del día de la prueba será de 7 euros, sin derecho a trofeo. La de los niños (de barrufet a cadete) es gratuita. El plazo finalizará el miércoles 20 de agosto a las 23:59 horas.