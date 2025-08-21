Agosto, un mal mes para acuerdos en Gandia

En el pleno corporativo del pasado 31 de julio el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, anunció que iba a proponer a todos los partidos políticos cinco «grandes pactos de ciudad» y, al día siguiente, 1 de agosto, remitió a los portavoces un documento en el que detallaba algunas de esas propuestas. En el dosier se habla de establecer acuerdos sobre sostenibilidad, vivienda, seguridad y civismo, infraestructuras y uno para el ejercicio de una «buena política».

Pese a eso, agosto se ha demostrado un mal mes para negociar acuerdos. Ya con el alcalde de vacaciones, el portavoz del PP, Víctor Soler ha arremetido con una estrategia sostenida basada en solicitar esas reuniones con José Manuel Prieto antes de septiembre, incluso convocándole a los encuentros, sin haber obtenido respuesta.

Soler ha secuenciado sus intervenciones públicas durante el mes de agosto para reprochar una y otra vez al alcalde socialista que enviara el correo electrónico con la propuesta de pactos «a las 14.49 del 1 de agosto» y que, acto seguido, «se marchara de vacaciones». A partir de ahí el líder popular programó ruedas de prensa los días 4, 7, 11, 13, 18 y ayer, 20 de agosto, con sus propuestas sobre esos pactos de ciudad propuestos por Prieto.

En la primera de esas convocatorias, la del día 4, Soler escenificó la «unidad» en el PP local, compareciendo arropado por la mayoría de los concejales, y, según señaló, les pidió que estuviesen operativos durante agosto para responder a la petición del alcalde de negociar.

En esa estrategia de agosto, los populares incluso han elevado el tono, acusando al alcalde de «falta de educación» por ni siquiera haber respondido a las varias peticiones de reunión que han enviado durante este mes tan vacacional. «Nos ha dado plantón a las 4 reuniones que le hemos pedido», señaló ayer Soler.

Declaraciones y rifirrafe

Los socialistas, por su parte, han respondido a la arremetida de ruedas de prensa de los populares por boca de distintos concejales. En el caso de ayer, Lydia Morant recordó que el documento de trabajo facilitado por el alcalde a la oposición el primer día de agosto era «una primera propuesta sobre la cual realizar aportaciones», y añadía, refiriéndose al portavoz popular, que «está bien que el señor Soler, ahora que tiene vacaciones a les Corts, decida trabajar un poco por su ciudad más allá de los lunes, como ha venido haciendo durante todo el año».

Más allá del rifirrafe que el anuncio de pactos de ciudad ha generado durante agosto, ya ha quedado en evidencia que no va a ser fácil que los acuerdos propuestos por el alcalde se consigan, ni ahora ni en los meses venideros, porque existen profundas diferencias entre unos y otros sobre la mayoría de los aspectos a debatir.

Baste decir, en el caso de las infraestructuras, que Compromís rechaza algunos de los proyectos que los socialistas defienden con insistencia, como la prolongación de la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia.

Pero también los populares se han encargado de marcar diferencias notables. Ayer Víctor Soler insistió, refiriéndose a la movilidad, que era partidario de permitir el acceso libre, «sin ninguna restricción» a todas las calles «humanizadas» de Gandia, un planteamiento que rechaza de plano Compromís, lo que imposibilita ese pacto de ciudad. Tampoco los socialistas comparten con el PP que, en invierno, se reabra al tráfico el paseo Marítim de Neptú o la avenida de la Pau, ambas vías en la playa. La socialista Lydia Morant ni siquiera esperó a que se produzca la reunión para negociar. «En una época en que vemos lo peor del cambio climático, Soler pide más coches y en más calles. Es, como mínimo, cuestionable su actitud ante el modelo de ciudad amable que todos queremos», indicó Morant.

A diez días de que acabe agosto, es evidente que este veraniego mes no ha servido ni siquiera para sentar las bases de acuerdos que el alcalde sugirió antes de las vacaciones. Falta saber si, con la inminente entrada en septiembre, baja la temperatura, también en el ambiente político, y son capaces de generar fumatas blancas en las que, ciertamente, pocos confían.