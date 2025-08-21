Bons cartells per al cap de setmana als trinquets de la Safor
Piles i Bellreguard anuncien molt bones partides per a divendres, dissabte i diumenge
Salva Talens Carbó
El cap de setmana de raspall professional a la Safor s'enceta este divendres, 22 d'agost, al Trinquet Ciscar de Piles. A les 17 hores s'anuncia un primer encontre de promeses: Sales i Ferrando contra Terrades II i Rosen.
A continuació, duel saforenc de les principals figures del moment: els xeraquers Vicent i Canari s'enfronten Vercher de Piles i brisca d'Oliva. Els guanyadors tenen un premi extra de 100 euros.
Al Trinquet Municipal de Bellreguard, dissabte juguen des de les 17 hores Sergi i Terrades contra Vicent i Rafa. Després, Montaner i Murcianet contra el trio de Diari, Lorja i Ricardet.
També a Bellreguard però diumenge, Andreu i Gorka vs Ferrer IV i Julio. A continuació, Ian i Jose davant Ximo i Bossio.
