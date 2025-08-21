Escuela Gandia Surf: Cuatro décadas de amor y pasión por el mar

La Escuela Gandia Surf cumple 40 años. La entidad celebró el pasado fin de semana su cuarenta aniversario, un hito que reconoce la trayectoria de una iniciativa pionera en la enseñanza de los deportes náuticos (windsurf, kitesurf, paddlesurf, surf, body-surf o catamarán) en la playa de Gandia desde 1985.

Paco García, uno de los fundadores, referente y "alma mater" de la escuela, destacó en su parlamento ante los asistentes a la jornada de celebración la evolución del club desde sus inicios: "Nacimos de la ilusión de un grupo de jóvenes enamorados del windsurf que decidimos aprender y después enseñar a otros. Desde entonces hemos ido creciendo, adaptándonos al turismo, a las nuevas tendencias y a la llegada de deportes como el kitesurf o el paddle surf, sin perder nunca nuestra esencia".

Paco García, "alma mater" de la entidad, en el acto del pasado fin de semana / Levante-EMV

Durante el acto, García expresó su agradecimiento a todos los que han hecho posible la trayectoria de Gandia Surf: al equipo técnico, deportivo y turístico del Ayuntamiento de Gandia, a los responsables políticos por su apoyo, a los trabajadores de playa y limpieza, a Cruz Roja, a los clientes y, especialmente, a todos los instructores y alumnos que han formado parte de la escuela. "Estamos orgullosos de haber acercado el mar y los deportes náuticos a miles de personas, en un entorno natural único que hemos tratado siempre de preservar", añadió.

Paco García también tuvo palabras para una empresa como Citrosol, patrocinador de la escuela y colaborador en la regata provincial anual de paddle surf.

La jornada conmemorativa reunió a numerosos participantes y amigos de la escuela en un programa lleno de actividades deportivas y festivas. Desde primera hora de la mañana se organizaron travesías de paddle surf y una regata de windsurf, seguidas por la entrega de trofeos y una celebración multitudinaria en la playa, que continuó en el Xiringuito 11.

Un grupo de asistentes a la jornada conmemorativa / Levante-EMV

El ambiente fue fiel reflejo del espíritu de Gandia Surf: deporte, mar, amistad y respeto por el entorno. Tras cuatro décadas de historia, la escuela reafirma su compromiso con la enseñanza de deportes náuticos y la promoción de los valores medioambientales que han marcado su trayectoria.

La Escuela Gandia Surf es un referente en la enseñanza del windsurf y otros deportes náuticos en la Comunitat Valenciana. A lo largo de sus 40 años de historia ha formado a varias generaciones de deportistas, fomentando la práctica saludable y sostenible de actividades en el mar.

Otro momento de la celebración con entrega de trofeos incluida con el concejal Naveiro / Levante-EMV

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro, y personal del departamento municipal de Turismo del Ayuntamiento de Gandia asistieron al acto

De cara al futuro, "nos hacemos cargo de la Escuela de Vela de la futura Marina de Gandia", destaca García.

Larga vida a la Escuela Gandia Surf: A por 40 años más!!!!.