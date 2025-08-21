Gandia ya supera a la mayoría de las capitales en demanda de vivienda

La ciudad de Gandia ha adelantado a la mayoría de las capitales de provincia españolas en demanda de compraventa de vivienda y sigue escalando posiciones en un mercado inmobiliario cada vez más complejo en el que cientos de personas no encuentran un piso a precios que puedan pagar.

El último estudio realizado en el conjunto de España sobre el número de personas que buscan adquirir un piso o casa, correspondiente al segundo trimestre de este año, revela que las capitales de provincia se han posicionado como las áreas que concentran la mayor demanda en el mercado de la compraventa. Pero en esa relación se cuelan algunas ciudades que no son cabeza de provincia, entre ellas Gandia, que está en el puesto 21 de toda España.

Este estudio revela, además, que la capital de la Safor es la tercera ciudad de la Comunitat Valenciana en esa lista, solo por detrás de la propia ciudad de València y de Torrent, que integra el área metropolitana de la capital.

El estudio, realizado por una de las principales plataformas dedicadas a la compraventa de vivienda en España, indica que Madrid vuelve a encabezar el ranking, por delante de València y Zaragoza, situadas en el segundo y tercer puesto. Torrent es la cuarta, un hecho sin duda generado por su proximidad a València y por disponer de sistemas de transporte público que la sitúan como si fuese un barrio más de la ciudad, especialmente gracias a sus dos estaciones de Metrovalencia.

Antes de llegar al puesto 21, donde se encuentra Gandia, figuran las ciudades de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Sevilla, Gijón, A Coruña, Santander, Vitoria, Valladolid y Palma de Mallorca, así como varias del área metropolitana de Barcelona, como Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà y Sant Cugat del Vallès.

Ya por detrás de Gandia están capitales como Almería, Tarragona, Oviedo, Bilbao, Alicante y San Sebastián, completando el ‘top 30’ de ciudades con mayor demanda de vivienda la sevillana Dos Hermanas y la canaria San Bartolomé de Tirajana.

Incremento de precios

Esa mayor demanda es uno de los factores que mantiene a Gandia como una ciudad con precios muy altos, aunque ese incremento en el valor de la vivienda se extiende por todo el país. Según datos facilitados por inmobiliarias y promotoras, la construcción nueva en Gandia no ha parado de subir, excepto en algunos periodos de ligera bajada, y hoy en día son habituales precios cercanos a los 200.000 euros por pisos de 100 metros cuadrados, lo que ha animado el sector de la iniciativa privada en la construcción.