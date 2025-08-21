El grauero Dídac García Blasco, en el programa de talentos de la Federación Española

El voleibol en el Grau de Gandia es, casi siempre, sinónimo de buenas noticias. Ahora, el protagonista es Víctor Dídac García Blasco, un chaval de 13 años, nacido en 2012 en el Grau, exalumno del Colegio Joan XXIII y formado en los equipos de base del voleibol del mismo distrito marítimo, ahora denominados o bajo el escudo del CV Arenas.

Dídac ha alcanzado un nivel deportivo que le ha permitido dar el salto al Club Voleibol Playas de Benidorm, gracias a un convenio de colaboración entre la entidad alicantina y la grauera, estudiar con una beca en el Centro de Alto Rendimiento de Cheste y, lo más importante, ser convocado a una concentración de talentos organizada por la Real Federación Española de Voleibol en Lorca (Murcia), del 17 al 24 de agosto.

Este "stage" sirve para que los técnicos de la Federación supervisen y sigan la progresión de los jugadores más prometedores de España en las diferentes categorías de base de cara a confeccionar las selecciones nacionales inferiores que representarán al país en futuras competiciones internacionales.

El que ha sido el entrenador-formador de Dídac García y actualmente director deportivo del CV Arenas Gandia, Joaquín Borrás, se siente orgulloso de que uno de sus alumnos más aventajados forme parte de ese grupo de deportistas elegidos para entrenar en el Centro Internacional de Desarrollo de Voleibol y Vóley Playa de Lorca bajo la supervisión de los técnicos de la Federación Española.