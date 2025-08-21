Joaquín abandona la huelga de hambre en Gandia

Solo ha sido necesario un día de huelga de hambre a las puertas de la oficina de la Seguridad Social en Gandia para que Joaquín Marí obtenga una respuesta positiva y abandone su actitud. Tras hacerse pública esa acción, responsables de ese organismo de la Administración le han transmitido que todo está en vías de solución, que en un mes podrá cobrar la pensión que reclama y que, inicialmente, solo tendrá que pagar la suma de 600 euros, un dinero que el hombre ya está mirando cómo recaudar.

Este miércoles Marí, de 66 años, estalló de indignación y, harto de verse desamparado, optó por situarse ante la puerta de las oficinas, en la gandiense calle de Plus Ultra, con una pancarta que rezaba: «Estoy en huelga de hambre. La Seguridad Social no quiere tramitar la jubilación por no tener dinero para pagar».

La denuncia que ha motivado su actitud se basaba en que existe una deuda reconocida de ocho mil euros por cuotas a la Seguridad Social que dejó de abonar cuando la empresa en la que trabajaba tuvo problemas. Él siempre se ha ofrecido a pagar ese dinero a plazos y a cuenta de lo que le corresponde percibir por su jubilación, pero, según denunció a este periódico, ni obtuvo respuesta ni el abogado con el que habló se lo pudo solucionar.

"Hemos llegado a un principio de acuerdo", señala Joaquín Marí esta mañana de jueves, satisfecho por la reacción que su anuncio de huelga de hambre ha causado. Según explica, el director de la oficina ha hablado con él y le ha trasladado que, en primer lugar, tendrá que pagar 600 euros que no se pueden aplazar. Después ya se gestionaría el abono del resto del dinero que dejó de pagar correspondiente a las cuotas a la Seguridad Social.

La solución todavía tiene que concretarse, indica Marí, pero lo importante es que le han trasladado la voluntad de "arreglar los papeles" cuanto antes mediante un procedimiento extraordinario que le va a permitir cobrar la pensión y vivir dignamente.

«Antes de que me maten, prefiero morirme yo», indicaba contundente a este periódico en la mañana del miércoles mientras reclamaba la atención para solucionar el problema. "Agradezco a todos la ayuda recibida", ha señalado hoy, satisfecho de haber puesto fin a su pesadilla.