Objetivo cumplido: Quique Llopis, a la final de la Diamond League

Quique Llopis ha cumplido con el objetivo de clasificarse para la gran final de los 110 metros vallas en la Liga Mundial de Atletismo (Diamond League), que se disputará en Zurich los días 27 y 28 de este mes de agosto. Lo de intentar batir el récord de España tendrá que esperar.

El atleta de Bellreguard ha sumado el punto necesario para estar entre los ocho mejores de la competición internacional la semana que viene tras ser 8º en la carrera que ha tenido lugar en Lausanne (Suiza) este miércoles con un crono de 13,33 segundos.

El nº 1 de España y sus rivales corrieron contra viento y marea, nunca mejor dicho, porque tuvieron que competir bajo la lluvia y una temperatura otoñal de 18 grados.

El subcampeón de Europa no quiso arriesgar en estas condiciones, pero es que tampoco le va nada bien correr en esas condiciones. "No es un atleta al que le vaya bien la lluvia. Sencillamente, no rinde", destaca su entrenador, el gandiense Toni Puig, quien no ha estado presente, pero sí ha visto la prueba por televisión desde la concentración en el CAR de Sant Cugat a donde regresa el atleta este jueves para seguir con su preparación de cara al Mundial de Japón (13-21 de septiembre). "Hay que borrar esta carrera cuando antes y centrarse en la final de Zurich", comenta el propio Puig.

El estadounidense Cordell Tinch, en cambio, asegura que le encanta el mal tiempo y logra la victoria y bajar de los 13 segundos (12,98s).

En la final de Zurich estarán los mejores vallistas, después de computarse por puntos los puestos conseguidos durante toda la Diamond League, que arrancó allá por el mes de abril en China.