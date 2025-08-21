Solidaridad desde Villalonga con los damnificados por los incendios
Un grupo de voluntarios de la localidad de la Safor se suma a una iniciativa que nace en Benetússer
Salva Talens Carbó
Gandia
Un grupo de voluntarios del municipio de Villalonga ha organizado una recogida urgente de alimentos y otros materiales para ayudar a las personas afectadas por los graves incendios en España durante este mes de agosto.
Esta iniciativa se suma a la de la población de Benetússer. Muchas familias se han quedado sin nada y necesitan el apoyo.
Los interesados en unirse y aportar productos deben acudir al Edificio El Centro de Villalonga el sábado de 10 a 19 horas y el domingo de 10 a 14 horas.
Se pueden donar alimentos, agua, ropa y cualquier cosa que pueda ser de ayuda. Si se quiere colaborar de alguna manera, hay que llamar a los teléfonos 695271704 o 657930773.
