La UE Tavernes se impone al CF Gandia en el Guillermo Olagüe

La UE Tavernes gana por 1-2 al CF Gandia en el partido amistoso de pretemporada disputado este miércoles en el estadio Guillermo Olagüe.

Ambos conjuntos ofrecieron un clásico del periodo de preparación con una primera mitad entretenida. El Tavernes de la Lliga Comunitat, fue superior a un Gandia, de Primera FFCV, mucho mejor equipo que la temporada anterior que no puso las cosas fáciles. Con el golazo de fuerte chut del ex-jugador gandiense, Davies, finalizó el primer tiempo, hizo justicia a lo visto.

En la segunda mitad llegaron los cambios en ambos equipos. Hubo un ligero dominio local con algunas ocasiones, aunque fue el equipo vallero quien anotó el 0-2 en un penalti tan claro como innecesario que transformó Joan. Después, Ernest, en una gran jugada, pudo marcar el 0-3, pero el portero local hizo un gran paradón. El Gandia logró el 1-2 en una jugada bien trenzada que Pablo culminó en tiro por bajo.

Equipo inicial del CF Gandia en el amistoso ante la UE Tavernes / Pepe Juan

Los dos equipos demostraron que deben y pueden estar arriba en sus respectivas ligas. A destacar la buena entrada de público en el Guillermo Olague con bastantes aficionados locales y algunos valleros.

Antes del pitido final hubo una refriega entre los jugadores de ambos conjuntos, que no pasó a mayores. El árbitro señaló el camino a los vestuarios ya con los ánimos apaciguados y con los futbolistas saludándose y deseándose suerte de cara a la temporada que arranca este próximo mes de septiembre.

Los gandienses, que habían sumado un empate y dos victorias ante rivales de superior categoría, ven truncada su buena dinámica de resultados.

Para el cuadro vallero se trataba del tercer choque de pretemporada. En los dos anteriores había sumado un triunfo en Manises y un empate en Bellreguard.