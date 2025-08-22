Almoines bate el récord de participación del Circuit en la XXIX Correguda Popular

Daniel Jares Hinojosa (Distance Z5), con un crono de 24 minutos y 08 segundos, y Maria Isabel Ferrer Castell (Club de Córrer Camallaes Parsifal-l'Alqueria de la Comtessa) con un tiempo de 26’39’’, han sido los ganadores absolutos de la XXIX Correguda Popular d'Almoines, quinta prueba puntuable del VIII Circuit de Carreres Safor Valldigna-Caixa Popular que se ha disputado este jueves.

El podio masculino lo completan Alejandro Millán Martínez (SDUPV) con 24’22’’ y Mark Tanner (𝐕icky Foods Athletic) con 24’25’’, mientras que en féminas Carla Breco (Club Atletisme Safor Teika), con un tiempo de 28’29’', y Reyes Moreno Barberá (Club Atletisme Gandia Alpesa) con 29’33’’ se han clasificado segunda y tercera, respectivamente.

Los tres mejores atletas en la carrera de este jueves / Circuit Safor-Valldigna

Pero la gran noticia en Almoines, donde se ha corrido una distancia de 7,5 km, la han protagonizado todos y todas los y las corredores y corredoras al batir el récord histórico de participación en una prueba del Circuit con un total de 1.148 clasificados y clasificadas.

La próxima cita del VIII Circuit de Carreres Safor Valldigna-Caixa Popular está programada para el sábado, día 30 de agosto, en la XXXIV Volta a Peu Miramar sobre una distancia de 8.100 metros. Las inscripciones se pueden formalizar en crono4sports.es.