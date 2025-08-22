Almoines reforma les Escoles Velles con una ayuda de 896.000 € de la Diputació

Almoines concluirá la reforma integral de les Escoles Velles, previsiblemente, en octubre. Así, cada una de las asociaciones del municipio de la Safor tendrá su local para que puedan desarrollar sus actividades. Un proyecto, con un coste total de 1,3 millones de euros, en el que la Diputació de València ha invertido 896.000 euros.

"Esta infraestructura ya se utilizaba para el tejido asociativo del municipio, pero no estaba acondicionada; ahora cada una de las asociaciones podrá tener un espacio adecuado a sus necesidades", explica el alcalde de Almoines, Juan Cardona, quien también concreta que "la planta baja será para las asociaciones y la de arriba cumple la normativa educativa por si en un futuro se pudieran impartir clases".

Además, Cardona ha puesto en valor la eficiencia del Pla Obert de Inversiones. "Hay una diferencia abismal entre este plan y los anteriores", subraya, al tiempo que esgrime que "antes era un caos porque los ayuntamientos no tenemos suficientes técnicos, ahora es más ágil y rápido".

El interior del espacio de un proyecto que estará acabado en octubre / Diputació de València

Por su parte, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha celebrado las palabras del alcalde porque, argumenta, que "el Pla Obert está siendo una herramienta útil para nuestros pueblos y está transformando la provincia con mejoras en beneficio de la ciudadanía".

En la misma línea, la vicepresidenta primera y responsable de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, recalca que “la agilidad del Pla Obert está permitiendo inversiones para el presente y el futuro con proyectos de calado como este de Almoines que favorece el asociacionismo".

El Pla Obert fomenta la autonomía y el desarrollo local, ya que son los municipios los que mejor conocen sus necesidades y se les permite ejecutarlas con agilidad", concluye.