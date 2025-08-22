Doble sesión diaria para el técnico Toni Puig con vistas al Mundial

Toni Puig Capsir anda muy atareado esta semana. El técnico gandiense está de concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona) como entrenador personal del nº 1 de España en los 110 metros vallas, subcampeón de Europa y 4º en los Juegos Olímpicos 2024, Quique Llopis, y al mismo tiempo de coordinador de los equipos de relevos de España 4x400 y 4x100 femeninos y 4x400 mixto.

Todos ellos, tanto Llopis como los relevistas, están clasificados para el Mundial de Japón, que se disputa del 13 al 21 de septiembre, y durante estos días ultiman su preparación de cara a la cita competitiva más importante del año.

Llopis y los relevistas también se concentraron hace un año en el mismo CAR de Sant Cugat con vistas a esos Juegos de París. El deportista saforense ya se concentró en el mismo recinto deportivo antes de iniciar la campaña de competiciones al aire libre de 2025. Eso fue el pasado mes de abril. Este segundo "stage" empezó el pasado día 7 y acabará a finales de este mes.

Quique Llopis desayuna en el CAR Sant Cugat durante la concentración / Levante-EMV

Los equipos de relevos están durante un periodo de ocho días, del 17 al 24 de agosto. Cuando acaben esta concentración ya solo les espera el viaje y la competición de Japón.

A Quique Llopis todavía le aguarda la final de los 110 metros vallas de la Diamond League, que debe disputar este jueves, 28 de agosto, en Zurich. El vallista viajará a Suiza desde Barcelona.

En el CAR de Sant Cugat lo tienen todo para entrenar en las mejores condiciones: buenas instalaciones, también para descansar, alimentarse bien desde el punto de vista nutricional, la atención de médicos y fisioterapeutas y la compañía de otros deportistas.