Policía y un helicóptero buscan a un bañista en la playa de Gandia

Menuda sorpresa se llevó un hombre que nadaba a eso de las 20.30 horas de este jueves en la playa de Gandia, cuando ya se habían retirado los servicios de vigilancia y salvamento de la Cruz Roja al ver sobre su cabeza un helicóptero de rescate que le buscaba. El bañista, que se encontraba a unos 200 metros aguas adentro de la playa, había sido visto por una persona que pensó que se encontraba a más distancia y que tenía problemas para salir del agua.

Esa llamada al 112 de Emergencias obligó a movilizar a la Policía Local de Gandia, pero también a un helicóptero de rescate de la Generalitat. El motivo del despliegue aéreo no fue otro que la hora de la supuesta emergencia. Porque, en unos minutos, anochecía sobre Gandia y entonces sí que habría sido complicado encontrar al bañista en apuros.

Cuando los rescatadores lo encontraron, después de dar varios rodeos con el helicóptero, el bañista se limitó a señalarles que ni estaba en peligro ni tenía problemas para salir de la playa. Simplemente estaba nadando y, efectivamente, pudo salir del agua sin mayores problemas.

El helicóptero se retiró y la Policía Local acreditó que todo había sido una falsa alarma. En cualquier caso, mejor disponer de todos los medios para salvar una vida que no tener que lamentar una muerte, pensaron muchos de los expectantes que se presenciaron desde la arena y desde los edificios del paseo marítimo al helicóptero que sobrevolaba el agua buscando al bañista que nadaba tranquilamente.