Polémica en Oliva por el uso que se dará a las cámaras instaladas en las calles

El Ayuntamiento de Oliva, bajo la supervisión de la Policía Local, ha instalado ocho cámaras de seguridad en otros tantos puntos de la ciudad y de la playa. Pero, a diferencia de lo que ha ocurrido en casi todos los municipios donde ya funcionan estos dispositivos, aquí ha generado polémica debido al uso que se les va a dar a las cámaras y el procedimiento seguido para su instalación.

La portavoz del PSPV, Ana Morell, ha explicado que, no por casualidad, muchas de las cámaras instaladas «apuntan» hacia grupos de contenedores y no están en lugares donde se producen problemas de tráfico. Por ese motivo saltan las sospechas de que, en realidad, las imágenes se van a utilizar para disuadir y perseguir actos incívicos, algo que requiere una autorización expresa de la Delegación del Gobierno.

Las cámaras, perfectamente visibles, se encuentran en los caminos de Borriol y Pujada de Sant Antoni, en el párking de Oliva Nova y en las calles Metge Demetrio Pi, Via Ronda, Guillem de Castro, València y Roderic d’Osona. En la orden para su instalación el ayuntamiento ya especifica que, al destinarse el control del tráfico urbano, no se requieren autorizaciones de otros organismos.

Pese a eso, la polémica sigue viva. En una reciente comisión municipal la concejala Ana Morell solicitó un informe con los detalles sobre la instalación de las cámaras, el uso que se le va a dar y el procedimiento administrativo que ha permitido situarlas. Al quedarse sin respuesta, preguntó en el pleno, donde tampoco se le dio la información requerida. Ayer Morell anunció que, a la vista de lo ocurrido, solicitará ese informe por escrito.

La portavoz socialista ha explicado a este periódico su extrañeza por el hecho de que las cámaras se anuncien para el control de tráfico y, en cambio, no se instalen en los puntos donde se generan problemas de embotellamientos o accidentes. Además, Oliva ha sufrido un alud de actitudes incívicas con los contenedores de basura, con muchas personas que dejan residuos a su alrededor, lo que llevó al Gobierno local a anunciar más control y más sanciones a los infractores.

Ana Morell recalca una y otra vez que los socialistas ni se oponen a la instalación de las cámaras ni a que se destinen a cuestiones de seguridad, porque, como ya se ha comprobado en otros municipios, no solo sirven para disuadir a la comisión de actos vandálicos, sino también al esclarecimiento posterior de esos hechos, e incluso de delitos. «Lo que exigimos es que se haga bien y se cumplan todos los preceptos legales», añade la portavoz socialista, que no entiende por qué no se le han facilitado los informes solicitados. «Si fuese para el tráfico, resultaría lógico que se hubiesen instalado ante algunos colegios, el polideportivo o la carretera de Piles, donde se producen muchos atascos, pero no ha sido así», concluye Morell, quien recuerda que no hace mucho su grupo político solicitó una de esas cámaras en el párking situado junto al Portal de Sant Vicent tras detectar actos vandálicos con daños causados a varios coches allí aparcados.

Uso de inteligencia artificial

Ante estas críticas, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha aclarado a este periódico que el objetivo del Gobierno local es «crear un sistema integral de videovigilancia» con dos vertientes. Una dirigida al control de tráfico y seguridad vial y otra para seguridad ciudadana y esclarecimiento de actos incívicos.

Pastor señala que son dos procedimientos distintos. «El control de tráfico y seguridad viaria es más sencillo y avanza a mayor velocidad, mientras que el dispositivo para seguridad y comportamientos incívicos requiere una tramitación más lenta y compleja, y va a otra velocidad», señala la primera autoridad local, quien concreta que, el objetivo final es un único sistema de cámaras para todas las finalidades «que no tiene precedentes en la ciudad», que incluirá el uso de la inteligencia artificial y que eso se hará cumpliendo los procedimientos y la ley.

Pastor concluye que Oliva contaba con un sistema de cámaras, «que precisamente dejó el PSOE», que estaba obsoleto y que «posiblemente no reunía todos los requisitos normativos».

Respecto a la información solicitada por la concejala socialista, Yolanda Pastor aseguró que hay aspectos que requieren una cierta reserva y que todos los detalles se le trasladarán en la próxima Junta de Gobierno local.