Prieto anuncia: "Ya somos uno más en la familia"

El alcalde de Gandia, con Chloe.

El alcalde de Gandia, con Chloe. / Levante-EMV

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha ampliado la familia. Lo ha anunciado aportando una simpática foto en la que aparece con Chloe, una perra que, según confiesa, "nos ha aportado mucha alegría". De sus palabras se desprende que recientemente falleció su otro perro, y anuncia que a Chloe la querrán y le consentirán los mismos caprichos que "al inolvidable Milú". "¡Hay que ver cuánto cariño despiertan y cuánta compañía dan nuestros pequeños animales!", concluye Prieto.

