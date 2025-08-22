Proinbeni UpB: Nombres propios, rivales y fechas, a una semana de la pretemporada

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia está a una semana de comenzar un nuevo curso deportivo. El primer equipo gandiense vuelve a competir en la Segunda FEB, la tercera categoría del baloncesto español, pero antes debe prepararse en una pretemporada que arranca el 1 de septiembre.

La plantilla, que ya tiene asignados los dorsales, la forman los bases Luis Ferrando (nº 13), y Carlos Hurtado (6); los escoltas Alejandro Requena (4), Kyle Greeley (7) y Javi Soler (16); los aleros Gerardo Pérez (5), Marco Alejo (15) y Alejandro Bellver (24) y los ala-pívots y pívots Juanmi Molina (11), Juanjo Santana (22), Dejan Ilincic (14) y Johan Kody (35).

Hay cinco jugadores que continúan de la pasada temporada: Ferrando, Requena, Soler, Molina y Kody, y siete nuevos: Carlos Hurtado (procedente del CB Archena), Kyle Greeley (La Cultural y Deportiva Leonesa), Gerardo Pérez (CB Gran Canaria), Marco Alejo (CB Llíria), Alejandro Bellver (NB Godella), Juanjo Santana (CB Salou) y Dejan Ilincic (logroño Basket Club).

El cuerpo técnico está integrado por Alejandro Mesa (entrenador), Manu Herrera (entrenador-ayudante), Edu Medina (entrenador-ayudante), Juan Rodríguez (preparador físico), David Boscà (fisioterapeuta), Cayetano Torres (médico), Manolo Mesa Jr. (delegado de equipo), Miguel Puertas (delegado) y Jesús Ginestar (delegado).

Los jugadores llegarán en bastante buena forma al primer día de trabajo, ya que el preparador físico, Juan Rodríguez, les ha encomendado un plan con el fin de empezar la pretemporada en óptimas condiciones. La primera semana de entrenamientos será de doble sesión diaria, excepto el miércoles.

Cinco jugadores de la pasada temporada continúan en el equipo / UpB Gandia

El equipo jugará cuatro partidos para preparar la Liga de Segunda FEB 2025-2026, que se inicia el primer fin de semana de octubre.

Proinbeni se vestirá de corto por primera vez frente al CB Sueca, de Tercera FEB. Este choque está programado en Gandia a las 19 horas del sábado, 6 de septiembre.

El fin de semana siguiente llega el segundo encuentro de preparación y, por ende, el debut en la Copa de España. El rival será el Molina Basket de Molina de Segura (Murcia) el sábado, 14 de septiembre, a las 19 horas en el Pabellón Municipal de Gandia.

El sábado, 20 de septiembre, es el tercer choque de preparación y segundo de la Copa de España. En esta ocasión visitará el Pabellón Municipal de Gandia el CEB Llíria, también a las 19 horas.

El cuarto enfrentamiento y tercero de la Copa de España está previsto para el sábado, 27 de septiembre, a las 19 horas, en la pista del Albacete Basket.

El primer partido de la Liga de Segunda FEB 2025-2026 es el sábado, 4 de octubre, en Gandia, frente al Club Baloncesto Getafe.