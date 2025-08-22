Raspall professional al carrer: de les Festes d'Ador a les de Palma de Gandia

Tres partides estan programades per la setmana que ve

Júlia de Tavernes està anunciada en Palma de Gandia

Júlia de Tavernes està anunciada en Palma de Gandia / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens Carbó

Gandia

Este dijous s'ha tancat el cicle de pilota professional organitzat per l'Ajuntament d'Ador amb motiu de les Festes Majors. S'han jugat quatre partides durant la setmana. Ivan i Murcianet han guanyat Diari i Tonet IV per un ajustat marcador de 40 a 35.

Ara toca Palma de Gandia, que esta setmana que ve té tres partides programades, també per celebrar les festes del poble, organitzades per l'Ajuntament.

Es jugaran a raspall femení i masculí el dimarts (festa de l'Aurora), dimecres (Sant Miquel) i dijous (El Cristo) des de les 18.30 hores al carrer Travessia Sant Cristòfol.

Protagonistes de la partido de dijous a Ador

Protagonistes de la partido de dijous a Ador / Levante-EMV

El dijous abans de les partides de professionals (cap a les 17:15h) es podrà gaudir de partides amb jugadors de Palma i de poblacions veïnes amb un nivell espectacular de joc.

Dimarts, 26 d'agost, és el torn del raspall professional femení amb Victoria, Anabel i Myriam contra Clara, Júlia de Tavernes de la Valldigna i Isabel.

Dimecres 27, raspall masculí: Ian i Néstor davant Ximo i Momparler i dijous, 28 d'agost, Vicent de Xeraco i Brisca d'Oliva vs Montaner d'Almiserà i Murcianet.

