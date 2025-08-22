Raspall professional al carrer: de les Festes d'Ador a les de Palma de Gandia
Tres partides estan programades per la setmana que ve
Salva Talens Carbó
Este dijous s'ha tancat el cicle de pilota professional organitzat per l'Ajuntament d'Ador amb motiu de les Festes Majors. S'han jugat quatre partides durant la setmana. Ivan i Murcianet han guanyat Diari i Tonet IV per un ajustat marcador de 40 a 35.
Ara toca Palma de Gandia, que esta setmana que ve té tres partides programades, també per celebrar les festes del poble, organitzades per l'Ajuntament.
Es jugaran a raspall femení i masculí el dimarts (festa de l'Aurora), dimecres (Sant Miquel) i dijous (El Cristo) des de les 18.30 hores al carrer Travessia Sant Cristòfol.
El dijous abans de les partides de professionals (cap a les 17:15h) es podrà gaudir de partides amb jugadors de Palma i de poblacions veïnes amb un nivell espectacular de joc.
Dimarts, 26 d'agost, és el torn del raspall professional femení amb Victoria, Anabel i Myriam contra Clara, Júlia de Tavernes de la Valldigna i Isabel.
Dimecres 27, raspall masculí: Ian i Néstor davant Ximo i Momparler i dijous, 28 d'agost, Vicent de Xeraco i Brisca d'Oliva vs Montaner d'Almiserà i Murcianet.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia no alcanzará a Benidorm
- Protesta en Gandia «Prefiero morirme yo antes de que me maten de hambre»
- Uno de los locales de la playa de Oliva se defiende de las críticas por incivismo
- Gandia, destino buscado para el puente de agosto: ¿Cuánto se paga por una noche?
- Radars: Cómo Gandia ha logrado dar una nueva vida a 64 personas
- El Mediterránea inicia este jueves su sexta edición en Gandia con más de 30 conciertos
- Tavernes consigue mantener 510.000 m2 de suelo urbanizable en primera línea de mar
- Espectáculo y peligro: Noche de rayos y truenos en la Safor