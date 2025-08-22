El sacerdote Rubén Cortell, nuevo plebán de Santa Maria de Oliva

El Consell Pastoral de la Parroquia de Santa María la Mayor de Oliva se ha reunido con el que será el nuevo Cura Plebán desde el próximo mes de septiembre, Rubén Cortell Alborch, natural de Salem, que sustituirá a Fernando Cremades en el cargo. Cortell dirigía hasta ahora la parroquia de la Visitación del Real de Gandia, y ha vivido un último año muy intenso con los feligreses al celebrar la canonización de Carmelo Bolta, el popular Beato Carmelo, una decisión que fue tomada por el difundo papa Francisco. De hecho, este pasado julio se celebraron las primeras fiestas de Carmelo Bolta no como beato, sino como nuevo santo de la Iglesia Católica.

El encuentro de Rubén Cortell con el Consell Pastoral de Santa María la Mayor se celebró en el interior del templo de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la playa de Oliva, y fue la primera toma de contacto con la realidad pastoral, donde el sacerdote ha mostrado la disposición a colaborar en el cumplimiento de la misión evangelizador de la iglesia y el fortalecimiento de la vida parroquial.

Rubén Cortell, a la derecha, en la canonización de San Carmelo Bolta, en Roma. / Levante-EMV

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, anunció mediante un decreto el pasado día 24 de julio el nombramiento del hasta ahora cura plebán de Santa María, Fernando Cremades, como nuevo canónigo de la Iglesia Colegiata de la ciudad de Gandia. Natural de Bellreguard y con más de medio siglo de sacerdocio, ha ejercido durante los últimos 19 años en la iglesia de Santa María la Mayor de Oliva. Se prevé la toma de posesión de su nuevo cargo el próximo mes de septiembre, formando parte del cabildo colegial junto al abad Ángel Saneugenio y el canónico penitenciario José Cascant.

En declaraciones a Levante-EMV el cura plebán Fernando Cremades señaló que su misión parroquial en Santa María la Mayor culminará el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la patrona de la ciudad, la Mare de Déu del Rebollet, que servirá como su despedida pública a la feligresía y pueblo en general.