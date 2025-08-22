La Universitat Popular de Gandia estrena nueva subsede este curso

La concejala de Educación, Esther Sapena, ha visitado las obras de la nueva subsede de la Universitat Popular de Gandía (UPG), ubicada en el distrito del Raval. El proyecto se encuentra ya prácticamente finalizado y estará listo para el inicio del curso 2025-2026.

Se trata de un espacio amplio y moderno que ofrecerá nuevas oportunidades, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. La nueva subsede permitirá poner en marcha más cursos, incorporar nuevas modalidades y aumentar el número de plazas disponibles. "Esto supondrá una reducción de las listas de espera y una mayor capacidad para dar respuesta a las propuestas formativas más solicitadas por la ciudadanía", ha destacado Sapena.

Además, la responsable de Educación remarca que el nuevo centro también tendrá un impacto positivo en el funcionamiento general de la UPG: "Los antiguos alumnos podrán continuar con cursos de perfeccionamiento, mientras que las personas recién llegadas dispondrán de cursos de iniciación adaptados a su nivel y conocimientos".

La concejala ha mostrado su satisfacción por la evolución del proyecto y ha avanzado que en el mes de septiembre se presentará toda la información relativa a los cursos, horarios y procedimientos de inscripción. "Esperamos a todos y todas en la nueva subsede del UPEG, que nace con la vocación de seguir creciendo y abriéndose a la ciudad", ha concluido.