Las adicciones afectan ya a todas las franjas de edad de 18 a 65 años

La Fundación Arzobispo Miguel Roca, que desarrolla en la Comunitat Valenciana el método terapéutico de Proyecto Hombre contra las adicciones y trabaja para la rehabilitación e inserción social, atendió el año 2024 en su centro de día de Gandia a 111 personas, según su memoria anual. Esto supone 19 usuarios menos que en 2023, cuando fueron 127. Por géneros, el 73% fueron hombres y el 27% mujeres, todos adultos, y la mayoría de nacionalidad española.

Los terapeutas en Proyecto Hombre en Gandia actualmente son tres: la coordinadora, Esther Moreda, el trabajador social Paco Montero, y Mª del Mar del Pino.

Moreda comenta que las adicciones afectan ya a todas las franjas de edad a partir de 18 a 65 años o más, «a tal punto que en las terapias que hacemos para familiares antes eran los padres los que acompañaban a sus hijos usuarios y ahora tenemos a más hijos o nietos».

También hay un aumento de mujeres atendidas, muchas de ellas víctimas de violencia de género, situación que en muchos casos desencadenó su adicción. Habitualmente consumen alcohol en la intimidad del hogar.

Otro aspecto que preocupa a los terapeutas de Gandia es el incremento de jóvenes, de 18 o 19 años, con consumos problemáticos de cannabis (THC), incluso sintético. «Se ha banalizado su consumo, hay que invertir más en prevención en edades tempranas y a lo largo del ciclo educativo», añade Moreda, así como moderar el uso de los móviles y las redes sociales.

De los usuarios que pasaron por Gandia durante 2024 un 46% recibió el alta terapéutica, tras superar algunas recaídas, que son normales en este proceso. Esto supone un 10% más que el año 2023. En la sede de Proyecto Hombre Gandia hay pintado en la pared un colorido árbol con ramas en el que aquellos que obtienen el alta terapéutica ponen su nombre y el año de salida del centro de día.

La lista de espera se ha reducido, y actualmente está de media en un par de meses para entrar, siempre bajo la estricta derivación de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), situada en el centro de salud de Roís de Corella, o de los Servicios Sociales. Entre los adultos el 73% de las personas que inició este programa tenía como adicción principal la cocaína, y en los jóvenes fue el cannabis con un 64%, aunque es frecuente que lo sean a más de una sustancia.

Además, hubo tres casos de consumidores de «alfa», un estimulante que se esnifa o se fuma, de los cuales uno asociado al «chemsex», prácticas sexuales unidas al consumo de drogas, un fenómeno que es más propio de grandes capitales como Barcelona, Madrid o València, que de Gandia.

Por otra parte, entre abril y junio de 2024 se llevó a cabo, en colaboración con Cáritas, un programa de tabaquismo. Tras las sesiones grupales se logró, al menos, que fumaran dos cigarrillos al día en vez de los diez o más al día que consumían antes de este taller.

Celebración del 40 aniversario de Proyecto Hombre en València. / Levante-EMV

Entre todos los centros de Proyecto Hombre València, en 2024, según la memoria, se mantuvo el perfil medio de años anteriores. La adicción no es sinónimo de exclusión social. Un 41% de personas en tratamiento están en activo laboralmente y mantienen una vida laboral y familiar estable y eso les permite afrontar su adicción compatibilizando el tratamiento con sus obligaciones laborales y tener apoyo familiar. Un 77% fueron hombres con una edad media de 41 años, mientras que las mujeres, aunque minoría (23%), acceden más tarde al tratamiento.

Por otra parte, el 12 de junio Proyecto Hombre conmemoró sus cuarenta años de presencia en València con un acto en la capital. Durante este tiempo por los distintos programas han pasado más de 23.000 personas y más de 15.000 familiares.

27 años en Gandia

Proyecto Hombre está presente en Gandia desde hace 27 años. Desde 2022 están ubicados en unas instalaciones situadas en el número 7 de la calle Alzira, un bajo cedido por la Fundación María Teresa Gozalbo-Marqués.También se coordinan con Mosaic, asociación que sigue gestionando sendos pisos tutelados en la ciudad, uno para hombres y otro para mujeres.

Los usuarios de Proyecto Hombre Gandia reciben charlas y terapias de grupo en el local, pero no sólo esto, también participan, como parte del programa, de excursiones al aire libre, a museos, hacen deporte o yoga.

La fundación también cuenta con otros tres centros de día de atención ambulatoria en la provincia; uno en Ontinyent y dos en València. Entre los cuatro, donde hay 130 plazas concertadas con la Conselleria de Sanidad, la entidad asistió el año pasado en tratamiento ambulatorio a 409 personas y 437 familiares.

Además, tiene otros centros de tratamiento; la comunidad terapéutica de València, donde derivan a los casos más graves cuando no es suficiente con el centro de día (184 usuarios en 2024), y otro dentro de la cárcel de Picassent, que contó con 77 usuarios el año pasado.