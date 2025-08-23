Gandia acelera el ensanche de Santa Anna que creará 30.000 m2 de comercios

Antes de un año, si no surgen imprevistos, Gandia dispondrá de una nueva zona urbana de cerca de 40.000 metros cuadrados situada entre el párking del nuevo Palacio de Justicia y la rotonda de acceso al polígono Alcodar. Las parcelas de ese espacio, que discurre junto al llamado Camí de Baix de Santa Anna, se dedicarán exclusivamente a comercios e industria, dado que allí saldrán 30.000 metros cuadrados aptas para ese tipo de negocios. En un principio, todo apunta a que la mayoría de los futuros nuevos locales serán concesionarios de vehículos, según estima el ayuntamiento por el interés expresado por empresarios del sector.

El departamento de Urbanismo inició la reclasificación del suelo hace casi dos años, y durante ese tiempo ya ha podido superar los primeros pasos, especialmente el informe ambiental preceptivo. En su presentación, el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, que estuvo acompañado por el entonces concejal de Urbanismo, Vicent Gregori, definió este nuevo ensanche en el norte de Gandia como una «zona de oportunidades», dado que la superficie comercial equivale a tres plazas del Prado.

Una imagen virtual de los amplios espacios verdes proyectados en este sector. / Levante-EMV

Al calor del Palacio de Justicia que abrió la pasada primavera y de las promociones de viviendas que ya se anuncian en esa zona, el sector ganará también por otros aspectos más allá del comercial. Los técnicos municipales van a convertir un espacio, que hoy presenta una imagen de degradación, en un bulevar desde la rotonda de Alcodar hasta el Palacio de Justicia, y también se habilitarán amplias zonas verdes y carriles bici. En definitiva, el proyecto cambiará la imagen del acceso norte a la ciudad situado a los pies de la ermita de Santa Anna, y también supondrá la definitiva integración del en otro tiempo degradado distrito de Santa Anna en la trama urbana de Gandia, poniendo fin a un aislamiento de décadas. De hecho, cuando se presentó esta actuación los representantes vecinales de Santa Anna dieron su visto bueno.

Gandia, además, gana en espacios comerciales, un sector económico que todos los gobiernos locales han intentado alimentar para atraer inversiones, generar puestos de trabajo y no perder competitividad. Aun no siendo un gran espacio comercial, esta futura área de Santa Anna potencia su capitalidad y su atractivo para invertir en la ciudad, como también lo serán los comercios que, sobre una superficie de unos 12.000 metros cuadrados, se han proyectado en la otra punta de la ciudad, justo en el linde con el término del Real de Gandia.

La zona que próximamente se urbanizará y se convertirá en un bulevar y parcelas comerciales. / Levante-EMV

Aunque ahora se abre un periodo de 45 días de exposición pública, con todos los documentos disponibles en el departamento de Urbanismo para cualquier interesado, no se esperan complicaciones para concluir un trámite que ha de contar con el visto bueno de la Generalitat, dado que se trata de modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Gandia.

Antes de que se acabe esta legislatura, en mayo de 2027, en este sector ya se podrían conceder licencias de obras y de apertura de establecimientos. En ese lugar no hay suelo para viviendas, dado que ya existen numerosas parcelas para ello en el sector de Santa Anna, alrededor del Palacio de Justicia.

Acceso directo al Palacio de Justicia

Entre quienes agradecerán este desarrollo urbano están, obviamente, los residentes más cercanos, pero también los usuarios, que son muchísimos, del Palacio de Justicia, una infraestructura que genera una enorme movilidad. Quienes vayan a estas dependencias accederán de forma directa, a través del bulevar que desemboca en el párking público habilitado por el ayuntamiento, de manera que se ahorrarán entrar en la trama urbana de Gandia. De hecho, el consistorio ya tuvo en cuenta este futuro diseño cuando construyó esa zona de estacionamiento de vehículos.

«Se trata de un proceso administrativo que permitirá que una zona deteriorada y con suelo en desuso se convierta en zona comercial y para pequeña industria y en espacios ganados para la ciudadanía», indicaron los responsables municipales cuando anunciaron este proyecto, y añadieron que, con el resultado final, se «dignificará y humanizará la entrada norte de la ciudad».