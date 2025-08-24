La Safor: Poner el hombro por solidaridad

Este lunes pasado a cargar con Sant Josep. El martes, con la imagen de la Divina Aurora. Y el miércoles con la Mare de Déu de Loreto. Los dos denominadores comunes de estas tres procesiones es que han sido en Ador y que las andas han sido llevadas por un mismo grupo de personas que, por así decirlo, han puesto el hombro, y el esfuerzo, a cambio de un donativo que no irá a sus bolsillos, sino que se destina íntegramente a acción social de la Hermandad del Sepulcro de Gandia.

Este singular grupo de portadores se creó en 2017, cuando la hermandad gandiense decidió recuperar la antigua tradición, perdida en 1954, de llevar a hombros la pesada anda del Sepulcro en la procesión del Viernes Santo en vez de montarla en un carro y arrastrarla.

Pero, además de ese cometido, con el tiempo los portadores del Sepulcro han sido requeridos por grupos de festeros y por ayuntamientos que, como ya pasa en muchas ocasiones, tienen serias dificultades para encontrar a personas dispuestas a cargar con las andas que llevan las imágenes religiosas. Prueba de ello es que no son pocos los que no tienen más opción que pagar a quienes cargan con el santo o la santa a cuestas y, así, garantizarse que el acto religioso se lleve a cabo sin contratiempos.

Ernest Mesalles, que hasta hace poco fue hermano mayor del Sepulcro de Gandia y es miembro del grupo de portadores, explica que son 82 las personas que integran ese colectivo, un número que puede parecer muy elevado, pero es que la monumental imagen que procesionan en Semana Santa por las calles de Gandia pesa casi dos toneladas.

El grupo de portadores, antes de salir en la procesión del lunes en Ador. / Levante-EMV

Hace unos años Mesalles recibió una «llamada de auxilio» de un municipio de la Safor para que, a cambio de dinero, les ayudaran en el cometido de llevar el anda en la procesión de las fiestas patronales. Mesalles respondió que no habría ningún problema, pero puso la condición de que ese dinero no fuese para los portadores, sino para destinarlo íntegramente, como una donación, al capítulo de Acción Social de la Hermandad del Sepulcro. Así se hizo y, desde entonces, han seguido realizando esa labor.

En los últimos años han estado en Ador, Palma de Gandia, Potries y ya han sido contactados para saltar los confines de la comarca y acudir a una procesión en el municipio de la Vall d’Ebo, en la vecina Marina Alta.

Como no piden una cantidad económica fija, lo normal es que el colectivo o ayuntamiento que les contrata decida voluntariamente su aportación económica, que suele rondar los 300 o 400 euros, si bien eso también depende del número de personas que se requieran para la procesión. A mayor peso del anda, e incluso si el recorrido es más corto o más largo, acuden más o menos portadores.

Comunicación y voluntarios

Ernest Mesalles indica que, hecha la solicitud, se comunica al grupo de wasap en el que están los portadores del Sepulcro. Es entonces cuando los voluntarios se brindan al trabajo el día y a la hora correspondiente para enfundarse la camiseta que les identifica. Ellos no ven el dinero, que se ingresa en la cuenta del Sepulcro como donativo. A lo sumo, la recompensa es un refresco o un aperitivo en el bar del pueblo. En alguna ocasión, cenan después de la procesión.

«Formamos una famila y en algunos pueblos preguntan quiénes somos», concluye Ernest Mesalles para explicar la camaradería que existe entre estas personas que comenzaron por cargar con la espectacular imagen del Sepulcro gandiense y que ahora también contribuyen, y de qué manera, a que puedan salir muchas procesiones en los pueblos de la comarca.