Corriol Oliva Tennis Taula: otro hito histórico con dos equipos en categoría nacional

Con la disputa del 2º Master de Tenis de Mesa en Xàbia que se ha saldado con victoria final de Pau Beneyto y su compeñero Zhihao Zhang en semifinales, los palistas del Corriol Oliva Tennis Taula dan inicio de manera oficiosa a una temporada apasionante que marcará un antes y un después en la historia del club.

Y es que, por primera vez en su ya larga historia, la entidad de la Safor contará con dos equipos en ligas nacionales, en 1ª y 2ª división, además de dos más en 1ª división autonómica y otro en 2ª autonómica. Un total de cinco conjuntos formados por casi 30 jugadores con ficha federativa y organizados en una nueva estructura deportiva que paulatinamente va puliendo y afianzan do la junta directiva en esta nueva etapa, marcada siempre por el recuerdo del mítico Pierre Guitart.

La primera piedra de este nuevo proyecto fue la vuelta al club del jugador olivense, Víctor Pellicer, en su figura de jugador franquicia. Este auténtico referente debe liderar el paso por una categoría inédita para el club como es la 1ª división nacional y, al mismo tiempo, dirigir los entrenamientos de los jugadores durante la semana.

Participantes del Corriol TT en la competición de Xàbia / CE Corriol Oliva

El club se dotará de nuevas equipaciones para todos sus miembros de la mano de los grandes patrocinadores, que contarán con un diseño moderno y una imagen visual más potente, sumando nuevas marcas a su camiseta y dejando ver el enfoque profesionalizado que se está produciendo.

El Corriol Oliva también establecerá un control financiero que garantice una expansión social y deportiva asumible basada en la diversificación de las vías de ingresos y nuevas fuentes que permitan aumentar el trabajo con la cantera, la señal de identidad del club.

Desde el club también se aplicarán nuevos métodos de trabajo semanal en sala con horarios adaptados y segmentados y trabajo diversificado por edades, niveles y objetivos.

Tan solo se mantiene pendiente de cierre en la agenda de la junta directiva la instalación deportiva en la que se entrenará y competirá esta próxima temporada con la presencia de algunos de los mejores equipos de tenis de mesa a nivel nacional y para lo cual se está trabajando intensamente junto a los servicios deportivos municipales y la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Oliva.