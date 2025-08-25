Los "espantajabalís" caseros funcionan... si hay viento

Aunque algunos ayuntamientos y otras instituciones están intentando reducir la plaga de jabalís que tanto daño causa en la agricultura y tantos accidentes de tráfico ha provocado, los hay que, a golpe de necesidad, buscan soluciones caseras. Unas funcionan y otras no, y ello permite ir aplicando las que, de una u otra manera, solucionan los problemas que causan estos animales.

En Oliva, y también se ha visto en otras localidades, una de esas fórmulas consiste en asustar a los jabalís que entran en los campos buscando comida y destrozándolo todo. Obviamente, no se puede esta toda la noche a pie de campo, pero se sabe que estos cerdos salvajes son muy sensibles a los ruidos. Cuando escuchan algo raro, su primera reacción es salir de allí y buscar otro lugar en el que alimentarse.

Una de esas soluciones caseras pasa por poner latas y botellas metálicas enganchadas a vallas u otros elementos que, con el viento, generan ruido. Cuando eso ocurre, los jabalís evitan la zona y salen de allí seguramente pensando que ese sonido está causado por personas u otros animales de los que generalmente huyen.

En algunos campos resulta curioso comprobar decenas de latas situadas boca abajo, enganchadas a las vallas metálicas, que, cuando sopla el viento, emiten un ruido constante. "Funciona, sí, aunque no sea una solución definitiva", señala un agricultor.

Otra parcela con las latas "espantajabalís" en Oliva. / Salva Fuster

Ahora bien, las latas "cantan" solo cuando sopla el viento, de manera que este sistema se queda mudo, y resulta del todo inútil, en días y noches de calma, por lo que en todo caso puede usarse como un complemento a las muchas medidas que se han puesto en marcha para controlar y reducir la población de cerdos salvajes, convertidos en una plaga en la mayor parte de la Comunitat Valenciana.

Al margen de esta acción "casera", numerosos ayuntamientos mantienen las acciones contra los jabalís. La más extendida ya es la de las jaulas que atrapan a las piaras cuando buscan comida y que, posteriormente, son sacrificados. En Oliva esta acción, que se hace de forma coordinada con la sociedad de cazadores, ya ha eliminado a cientos de ellos, pese a lo cual los agricultores, y es algo que el ayuntamiento reconoce, piden que se acentúe porque no hay manera de que desaparezca su presencia de zonas cultivadas.

En esta y en otras localidades, además de los cuantiosos daños a la agricultura, los jabalís han causado accidentes de tráfico cuando cruzan de una parte a otra de una carretera o directamente invaden caminos rurales, generalmente por la noche, lo que causa colisiones con vehículos. La última víctima mortal fue un hombre de Gandia, de 51 años, que se cruzó en la carretera de Marxuquera con una manada de cerdos cuando conducía su moto. El impacto le causó heridas de las que no se pudo recuperar.