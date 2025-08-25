Gandia abre la inscripción para las bandas del Tio de la Porra 2025 el 1 de septiembre

Gandia se prepara para revivir una de sus tradiciones más queridas: las bandas del Tío de la Porra. A partir del 1 de septiembre, a las 9.00 horas, se abre el plazo de inscripción para todos aquellos y aquellas que quieran formar parte de este acto tan arraigado al inicio de la Fira i Festes.

La convocatoria contempla dos categorías de participación. Por un lado, los estudiantes de entre 16 y 22 años, que hayan nacido entre 2003 y 2009, que tendrán que estar empadronados en Gandia y cursar estudios en algún centro educativo. Por otra parte, los seniors, mayores de 40 años, que también tendrán que acreditar el empadronamiento en la ciudad.

El período de inscripción estará abierto hasta el 10 de septiembre y el proceso se realizará de forma telemática en www.gandia.es. Posteriormente, el sorteo público que determinará los participantes se celebrará el viernes 12 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós.

Una vez confirmada la lista definitiva, empezará el calendario de reuniones y ensayos. El lunes 15 de septiembre tendrá lugar la formación de bandas con convocatoria a las 19:00 horas para los estudiantes ya las 20:00 horas para los seniors. Los siguientes días estarán marcados por los ensayos obligatorios: el primero, el viernes 19 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, en el jardín de la Casa de Cultura, incluirá el reparto de vestuario e instrumentos. El ensayo general llegará al día siguiente, sábado 20 de septiembre, a las 12:00 horas, con salida desde la plaza Mayor y recorrido por las principales calles de la ciudad.

Por último, para perfilar todos los detalles se han programado cuatro ensayos previos en el polígono Benieto, del 29 de septiembre al 2 de octubre. Los estudiantes ensayarán de 19:00 a 20:30 horas, mientras que los seniors lo harán de 20:30 a 21:30 horas.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Gandia reafirma su apuesta por mantener viva una tradición que, año tras año, emociona a la ciudadanía y marca la esperada cuenta atrás de la Fira i Festes.