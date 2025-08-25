Luto en el atletismo de Gandia por la pérdida de Gonzalo Laporta García

Ha fallecido en Gandia Gonzalo Laporta García, tesorero y miembro de la junta directiva del Club de Córrer el Garbí.

Desde la entidad deportiva destacan que Gonzalo Laporta ha sido parte fundamental de los logros del club con implicación máxima en su escuela, donde participaba activamente en el día a día y compartía el crecimiento humano y deportivo de los atletas que hoy son figuras así como sus entrenadores.

Con su aportación y trabajo, el CC el Garbí pudo ascender a Primera División Nacional por primera vez y su escuela ha logrado mantenerse con buenos resultados a base de esfuerzo personal desinteresado.

Gonzalo Laporta fue atleta popular durante todo el tiempo que pudo y participó en el Circuit de la Marina, en el primer Circuit Safor-Valldigna, corrió alguna media maratón y su gran logro fue correr la Maratón de Florencia.

El Club el Garbí reconoce a Gonzalo Laporta como enamorado de la Mitja Marató de Gandia, que ha vivido con la máxima intensidad, tanto en su organización, cuadrando los números para que no se escapara ni un euro, como en su éxito. Con la marcha de Gonzalo Laporta, el CC el Garbí pierde una pieza clave de su esencia de lucha y constancia .

Todos los miembros de la "familia" del CC el Garbí quieren darle un abrazo a la familia y mostrarle su cariño y apoyo en estos momentos.

El entierro es este martes, 26 de agosto a las 11.30 horas, en la capilla del Tanatorio Guixa de Gandia