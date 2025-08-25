Un privilegio de la máxima exigencia para la Unión Deportiva Oliva

Villarreal CF, Levante UD, Elche CF, CD Castellón y Valencia CF... son algunos de los rivales de la UD Oliva en la Liga Autonómica Infantil de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

El club olivense cuenta con el privilegio de ser el único de la Safor con un equipo en la máxima categoría del fútbol base de la Comunitat Valenciana, después de su brillante ascenso como campeón de liga de Primera al final de la pasada temporada.

Una categoría potente y de máxima exigencia que se afronta con un proyecto dirigido por el entrenador de Tavernes de la Valldigna, Juanjo Espí, con Àlex Espí, de segundo entrenador y preparador físico, y Pedro Sousa, de ayudante y delegado.

El propio Juanjo Espí explica que "somos un equipo en formación con jugadores de diferentes poblaciones: Oliva, Dénia, Ondara, Pego, Orba, Benirredrà, Gandia... para una temporada que va a ser muy dura por la entidad de los rivales y la competitividad en el juego, pero que afrontamos con mucha ilusión".

Espí considera que "seguro que va a ser una gran experiencia para todos. Vamos a intentar crecer futbolísticamente y como grupo para representar lo mejor posible a la población de Oliva y a su club de fútbol que tanta historia tiene, agradeciéndole de antemano esta oportunidad que nos brinda".

Técnicos y futbolistas, en un entrenamiento reciente / UD Oliva

La UD Oliva infantil de autonómica se encuentra inmerso en pretemporada: "Los jugadores están dándolo todo en cada entrenamiento y partido. El objetivo es conseguir lo antes posible el ritmo de juego que nos exige la categoría y que nos pueda permitir ser lo más competitivos posible. Vamos a ir partido a partido con el único objetivo de salvar la categoría".

Los infantiles del club del Camp el Morer han quedado encuadrados en el grupo único de la máxima división autonómica formado por 18 clubes. Los participantes son, aparte de Villarreal CF, Levante UD, Elche CF, CD Castellón, Valencia CF, y, por supuesto, UD Oliva, el Elda Unión Cableworld CF, Hércules de Alicante CF, CF La Nucia, Colegio Salgui EDE (Valencia), Patacona CF (Alboraia), CD Roda (Castellón), Torrent CF, CF Fundació Valencia CF, Celtic Elche CF, Alboraya UD, Kelme CF (Elche) y Lacross Babel CF (Alicante).

El campeonato de liga arranca el sábado 13 de septiembre. En la jornada inaugural, la UD Oliva visitará el campo del Elda Unión Cableworld CF y su primer partido en el Morer será ante el Patacona CF el siguiente fin de semana.