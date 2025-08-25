Ròtova reviu l’escaldà del raïm amb la cinquena edició de la seua festa
Esta activitat ha estat declarada Bé d’Interés Cultural Immaterial pel la Generalitat Valenciana
Salva Talens Carbó
Ròtova ha celebrat aquest diumenge, 24 d'agost, la cinquena edició de festa de l’escaldà del raïm. De bon matí, la gent s'ha concentrat a la Plaça Major del poble amb l’acompanyament de La Rotovense Musical, fins al riurau de la Rogeta (CIP), situat a la urbanització de la Serreta, on tindrà lloc l'escaldà.
En acabar, ha tingut lloc un esmorzar popular i un taller de danses a càrrec de l’associació cultural "Qui té pansa té dansa".
Al llarg de la setmana, han tingut lloc un seguit de tallers relacionats amb la celebració: un d’indumentària, per preparar l’ambientació per a escaldar el 25 d’agost; de canyissets, perquè la gent poguera endur-se el raïm el dia de l’escaldà; un per a la gent jove del poble, de bosses de tela i xapes, amb refranys temàtics; i una actuació amb el nom «Històries al riurau», a càrrec de Marta Pellicer.
Aquesta activitat agrícola va marcar la vida dels seus habitants tant al segle XIX com a gran part del XX. Vora 70 anys després de la desaparició d’aquesta activitat, Ròtova ha anat recuperant l’escaldada de raïm de moscatell, com una recreació i festa. Ha estat declarada Bé d’Interés Cultural Immaterial pel Consell de la Generalitat Valenciana.
En les activitats han col·laborat el Col·lectiu Vall de Vernissa, l’Associació Riuraus al Vernissa, el Centre Excursionista de Ròtova, l’Agrupació de Danses Qui té pansa té dansa, Amics x la Fotografia, La Rotovense Musical i l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Ròtova.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia no alcanzará a Benidorm
- Protesta en Gandia «Prefiero morirme yo antes de que me maten de hambre»
- Joaquín abandona la huelga de hambre en Gandia
- Gandia acelera el ensanche de Santa Anna que creará 30.000 m2 de comercios
- Espectáculo y peligro: Noche de rayos y truenos en la Safor
- La Safor: Poner el hombro por solidaridad
- El sacerdote Rubén Cortell, nuevo plebán de Santa Maria de Oliva
- Prieto anuncia: 'Ya somos uno más en la familia