El super grupo "saforenc" del fútbol regional amateur ya tiene forma

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha hecho públicos los grupos y calendarios de la Segona FFCV para la temporada 2025/2026, que comenzará el fin de semana del 14 de septiembre.

El grupo VI vuelve a ser el de gran mayoría de clubes de la Safor. Hasta once conjuntos de la comarca compiten en un grupo de 16, en el que los otros cinco son de la Ribera y la Marina: CF Cullera "A", CF Orba, CEF El Verger, UD Alginet y Gorgos CF.

Los representantes "saforencs" en esta categoría son CF Bellreguard "A", UE Benifairó de la Valldigna "A", UD Portuarios Disarp "A", UD Oliva "A" CE Ròtova "A", Safor CF Gandia "A", Villalonga CF, CF Miramar, UD Beniopa "A", Daimús CF "A" y Real de Gandia CF.

En la primera jornada, los enfrentamientos son Bellreguard vs Benifairó, Portuarios Disarp vs Oliva; Ròtova vs Cullera; Safor Gandia vs Villalonga; Miramar vs Orba; El Verger vs Beniopa; Alginet vs Daimús y Real de Gandia vs Gorgos.