Teresa Borràs acepta ser la Fallera Mayor de Oliva

Teresa Borràs Perea aceptó formalmente ser la Fallera Mayor de Oliva 2026 en un emotivo acto que se celebró en el Parc de l’Hort de la Bosca. La alcaldesa de la ciudad, Yolanda Pastor, como presidenta nata de la Federació de Falles, fue la encargada de hacerle la pregunta de si quería ser la Fallera Mayor de Oliva, y ella respondió “Sí, acepto ostentar el cargo de Fallera Mayor de Oliva para el ejercicio 2026” en medio de una fuerte ovación de todos los falleros y falleras allí congregados, y señalando estar “profundamente enamorada de las fallas” y que su comisión Conservatori “es la mejor falla del mundo”.

En sus primeras palabras, Teresa Borràs, que lució un precioso traje naranja y estuvo acompañada por sus padres, la alcaldesa Yolanda Pastor, el concejal de fiestas, Álvaro Sánchez, y el presidente de la FDF de Oliva, Santiago García, dijo que “detrás de este sí hay un sueño de una fallereta que ha ido creciendo. La 'espurna' que enciende el cohete de salida del año más especial de mi vida. Pero también hay la responsabilidad de ser la voz de todos los falleros y falleras de Oliva y de llevar el nombre de mi pueblo, de nuestras fiestas allá donde vaya, para que las fallas de Oliva tengan el reconocimiento que se merece”.

Teresa Borràs, durante su alocución. / Levante-EMV

Aseveró que este sueño no hubiera sido posible sin todas aquellas personas que lo han hecho realidad. “Detrás de mi hay un gran equipo que ha trabajado con la misma ilusión y pasión para que esto ocurra. En primer lugar, nuestra Junta, un equipo incansable, que busca nuevas maneras de hacer crecer las fallas de Oliva y cuidar nuestra fiesta josefina. Enamorar a cada vecino y vecina de nuestra ciudad con nuestras tradiciones”.

También tuvo unas emotivas palabras de recuerdo a Vicent Pérez, “Perilla”, el presidente eterno, "Él me enseñó lo que eran las fallas, me enamoró de cada aspecto que compone nuestras fiestas. Hoy nos miras desde arriba, pero confieso que lo tengo más cerca que nunca. Lo tengo cogido de la mano diciéndome Teresa tú puedes. Va por ti Perilla”. También tuvo palabras para su familia “por no decirme que no a esta aventura y volver a embarcarme en “fregaos”, en especial a sus padres, a sus amigos, y a su Corte de Honor.

La alcaldesa, Yolanda Pastor, dijo que se celebraba “uno de los días más especiales del calendario fallero de nuestra ciudad con la Demanà de la Fallera Mayor. Iniciamos oficialmente un nuevo ejercicio fallero y lo hacemos en un sitio privilegiado como es l’Hort de la Bosca, uno de los espacios verdes más estimados de nuestra ciudad, y hoy engalanado para la ocasión”.También que se trataba de un día de fiesta para la ciudad de Oliva “porque con la demanà de nuestra fallera mayor reforzamos una de las tradiciones más arraigadas de nuestra ciudad de unas fiestas tan estimadas como son las fallas”.

Teresa Borràs, junto a la alcaldesa Yolanda Pastor. / Levante-EMV

Pastor dijo que Teresa es “creativa, trabajadora y apasionada y seguro que regalará a la ciudad un año inolvidable”. Le acompañarán las falleras de su corte, Mar González Masquefa, de la falla La Mar, Laura Fresneda Valls, de la Falla Casa d’Alonso, Noa López Ferrando, de la Falla L’Estació, Paula Parra Vidal, de la comisión de la Falla Institut, Cristina Grimaltos Cotaina y Ana Mascarell Alemany, ambas de la falla Conservatori, que subieron al escenario tras su nombramiento.

El presidente de la Federació de Falles, Santiago García, señaló su currículum y destacó que “es la primera Fallera Mayor de Oliva de la Falla Conservatori”. Remarcó que la junta estará al lado de todas sus comisiones, falleras y fallero mayor “y trabajaremos para que el 2026 sea un año para la historia de las fallas de Oliva”.