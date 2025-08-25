La UD Portuarios Disarp se adjudica el XXXIX Trofeu Ciutat de Gandia
El equipo del Grau de Gandia vence a la UD Beniopa y al anfitrión CF Gandia
Salva Talens Carbó
La 39ª edición del Trofeu Ciutat de Gandia se va al Grau de Gandia con el doble triunfo de la UD Portuarios Disarp, que ha superado a la UD Beniopa y al anfitrión CF Gandia en los dos partidos disputados.
El conjunto de Segunda FFCV que dirige Marcos Estruch ha ganado en el primer encuentro de 45 minutos por 1-0 a la UD Beniopa, rival de su misma categoría. El tanto de los graueros ha sido obra de @enzoromano17.
En el segundo choque, también de 45 minutos, el CF Gandia, de Primera FFCV, derrota a la UD Beniopa por 2-0.
En el último partido, que a la postre era la final, La UD Portuarios se impone por 2-1 al conjunto de casa organizador del trofeo con goles de @juancitoo.21 y @victorsanchotur.
Ha sido un trofeo muy disputado y con mucha deportividad por parte de los tres equipos participantes.
La UD Portuarios Disarp da las gracias por la invitación al CF Gandia y le da la enhorabuena por la organización y amabilidad recibida.
Los graueros también desean mucha suerte durante la temporada que arranca en septiembre, tanto al CF Gandia como a la UD Beniopa.
