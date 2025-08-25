La UE Tavernes se estrena en casa contra el Ontinyent 1931 CF de 3ª División

Semana importante para la UE Tavernes de la Lliga Comunitat porque debuta en casa ante su afición en este periodo de pretemporada. Será este martes, 26 de agosto, a las 20 horas, contra el Ontinyent 1931 CF, equipo de 3ª División Nacional.

Los valleros ya han disputado tres encuentros hasta la fecha con un saldo de un empate en Bellreguard y dos triunfos en Gandia y Manises. La afición quiere ver en acción a un equipo que mantiene el bloque de la pasada temporada.

El cuadro de Edu Palomares "Tomaca" también jugará esta semana un segundo choque en casa ante el Silla CF, rival de su misma categoría. Será el sábado a las 19.30 horas. Dos buenas piedras de toque ante dos rivales potentes que exigirán lo máximo de los de Tavernes.

El míster vallero se muestra satisfecho de la intensidad con la que se emplean los futbolistas en los entrenamientos. Los jóvenes y los fichajes se están adaptando bien y para todos "es una ventaja tener el 85 o 90 por ciento de la plantilla del último curso. Sólo pediría que las lesiones y sanciones nos respeten, que nosotros ya haremos todo lo demás".

El juvenil vallero, antes del partido del pasado sábado / Pepe Juan

Por otro lado, el pasado sábado los juveniles A y B de la UE Tavernes jugaron sendos partidos. El segundo equipo ganó 13-0 al Ciutat de Alzira y el de la Lliga Comunitat venció 4-2 al Paiporta de 1ª Regional en un encuentro dominado por el equipo local con muchos jugadores nuevos.