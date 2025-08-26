La alcaldesa de Oliva celebra los primeros 100.000 euros de la Generalitat para el tranvía
Pastor valora que la Generalitat consigne una partida para estudiar una posible línea del TRAM entre Gandia y Dénia
Josep Camacho
La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, valoró como «un buen punto de partida» que la Generalitat haya empezado el proceso de adjudicación del estudio de planificación y viabilidad de la futura plataforma del TRAM Gandia-Oliva-Dénia, por valor de 101.000 euros, según anunció el lunes el presidente Carlos Mazón.
«Es un avance que nos acerca a una movilidad más sostenible, eficiente y conectada. Estamos presentes en todos los encuentros con el resto de alcaldías y continuaremos trabajando de manera coordinada para defender una reivindicación histórica; el transporte público de calidad no es un privilegio sino un derecho que merece la ciudadanía, y no dejaremos de reclamarlo hasta que sea una realidad», señaló Pastor, sin descartar una futura conexión por tren.
Este documento técnico servirá para planificar la infraestructura ferroviaria, conforme a la Ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana, y permitirá avanzar hacia los estudios informativos y proyectos de construcción de una vía férrea que una la Safor y la Marina.
El anuncio también ha suscitado reacciones a favor de los portavoces municipales del PP en Gandia y Oliva, Víctor Soler y Germán Salazar, respectivamente. «Frente a la inacción del presidente Sánchez y de la ministra Diana Morant Mazón cumple con el tranvía Gandia-Dénia», señaló Soler.
