Cartells definitius en les partides de Festes de Palma de Gandia

El cicle de raspall professional es juga dimarts, dimecres i dijous d'aquesta setmana

Brisca d'Oliva, en una partida de raspall al carrer

Brisca d'Oliva, en una partida de raspall al carrer / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens Carbó

Gandia

L'Ajuntament de Palma de Gandia anuncia els cartells definitius de les partides de raspall professional programades per les Festes Majors del poble.

Es jugaran a raspall femení i masculí el dimarts (Festa de l'Aurora), dimecres (Sant Miquel) i dijous (El Cristo) des de les 18.30 hores al carrer Travessia Sant Cristòfol.

El dijous abans de les partides de professionals (cap a les 17:15 hores) es podrà gaudir de partides amb jugadors de Palma i de poblacions veïnes amb un nivell espectacular de joc.

La sèrie s'enceta aquest dimarts, 26 d'agost, amb el raspall professional femení: Victoria, Anabel i Mireia B. contra Clar, Isabel y Myriam.

Dimecres 27, raspall masculí: Ian i Néstor davant Ximo i Momparler mentre que dijous, 28 d'agost, Vicent de Xeraco i Brisca d'Oliva vs Marrahí i Murcianet.

