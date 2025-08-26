El Consell desencalla la mayor inversión de Oliva que generará más de 500 empleos

Después de dos años de trámites, la Generalitat Valenciana ha sacado a exposición el proyecto del Grupo Nudisco que, si sale adelante, se convertirá no solo en la mayor inversión privada de las últimas décadas en Oliva, sino también en la mayor creación de puestos de trabajo, más de 500, según señala la promotora.

Nudisco, un grupo dedicado a la alimentación, la distribución, las conservas y la gestión de supermercados como Kuups y Economy Cash, ha anunciado esa actuación para disponer de un centro logístico que ocuparía 183.547 metros cuadrados, parte de ellos en las instalaciones de lo que fue Llàcer y Navarro, al lado de las naves de Cañamás Hermanos.

El plan inversor, que lleva dos años danzando por los despachos de la Generalitat y al que previsiblemente le quedan otros dos para su aprobación, se tramita a través de un Proyecto de Interés Autonómico (PIA), lo que antes se llamaba un Proyecto de Inversión Estratégica Sostenible (PIES). El visto bueno último depende de la Administración autonómica.

Según señala el Grupo Nudisco, la inversión prevista en su proyecto ronda los 25 millones de euros para construir un centro logístico de producción y distribución de mercancía, tanto para sus supermercados como para otras firmas a las que también suministra. Ese centro, una vez concluido, tendría un valor de 60 millones, siempre según los informes de la empresa promotora.

Ahorro en costes y competitividad

La empresa ha hecho cálculos y ha llegado a la clara conclusión de que ahorraría en costes centralizando en un lugar como Oliva buena parte de la actividad que ahora tiene repartida en distintos polígonos, entre ellos el de Montaverner. Uno de los atractivos de la localidad de la Safor es su proximidad al puerto de València, su equidistancia a los puertos de Gandia y Dénia, desde donde también podría distribuir material y mercancías, y la existencia de la autopista AP-7, una salida directa hacia el norte y el sur del Mediterráneo. «Con la implantación y puesta en funcionamiento del Centro Logístico e Industrial de Oliva se producirá una reducción de más de 143.000 km en los desplazamientos de mercancías por carretera respecto a la situación actual», señala Nudisco como un valor de sostenibilidad, competitividad y eficiencia energética.

Si la Generalitat da el visto bueno a este PIA, las obras ocuparían a cerca de 1.200 trabajadores, un incentivo más y una inyección económica que supera los límites de Oliva para convertirse en un proyecto dinamizador de la Safor y de la Marina Alta.

Además de las naves, las instalaciones para mantenimiento y elaboración de productos y todos los elementos imprescindibles para la logística, que ocuparían 164.067 metros cuadrados, Nudisco contempla la mejora de los accesos y una zona verde pública de 21.381 metros cuadrados, la instalación de placas solares de generación eléctrica y el desvío de una línea de alta tensión que cruza por ese lugar.

Un polo logístico en Oliva

Para convertir en realidad ese enorme complejo industrial, la Generalitat tiene que autorizarlo, dado que ocupa suelo con diversas clasificaciones urbanísticas, y ahí va a encontrar la complicidad del Ayuntamiento de Oliva, que, tanto en la pasada legislatura como en la actual, aplaude esta iniciativa y la ve como una enorme oportunidad de dinamización económica.

El concejal de Urbanismo, Joan Mata, ha señalado a este periódico que en este próximo mes de septiembre ya está prevista una reunión con responsables y técnicos de la Generalitat para analizar todo el proyecto, pero que, a priori, el centro logístico de Nudisco no solo mejoraría accesos en la zona y crearía zonas verdes y otros espacios amables, sino que también reduciría el impacto paisajístico que ahora presenta esa zona con grandes áreas construidas con escasa calidad urbanística. Además, Mata considera que contribuirá a generar «un polo logístico en la zona central de la Comunitat Valenciana», aprovechando las infraestructuras que en los últimos años se han construido, entre ellas el acceso directo a la AP-7 por el sur de Oliva.