Gandia detecta casos de absentismo en el «salto» de Primaria a Secundaria

El Ayuntamiento de Gandia ha detectado casos de alumnos que, en el salto desde el ciclo de Primaria al de Secundaria, en donde la escolarización también es obligatoria, aprovechan la falta de control para abandonar definitivamente los estudios, lo que supone una falla en el sistema educativo que implica a dos administraciones.

Este problema, que el curso pasado se pudo verificar con cuatro casos, tiene su origen en una «tierra de nadie» administrativa. Porque el ayuntamiento tiene la competencia de comprobar que nadie se quede sin escolarizar en el ciclo de Primaria, para lo cual existe un plan contra el absentismo escolar, mientras que en Secundaria ese control pasa a manos de la Conselleria de Educación.

El problema es que algunos alumnos aprovecha la «baja» en Primaria para no matricularse en Secundaria, de manera que pueden eludir la escolarización obligatoria.

Para poner fin a esta situación el Departamento de Educación ha decidido asumir por primera vez «la vigilancia y control de la transición de etapas», lo que supone certificar que aquellos alumnos o alumnas que hayan superado el sexto curso de Primaria se matriculen en algún ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Una vez inscritos, ya será la Conselleria de Educación la que mantiene el control.

Según señala la concejala de Educación, Esther Sapena, el control se realizará con la colaboración de todos los centros educativos de la ciudad, y ha sido aprobada por la Comisión Municipal de Absentismo Escolar.

Sapena ha señalado que el ayuntamiento ha decidido actuar después de que algunas familias no matricularan, intencionadamente o no, sus hijos o hijas aprovechando esa brecha en el control de la escolarización entre Primaria y Secundaria.

«Ese es el motivo por el que el Departamento municipal de Educación ha puesto medidas adicionales, no siendo su competencia, con el fin de ayudar a los centros educativos de la ciudad que cuentan con el primer curso de ESO, para poder identificar si todo el alumnado que tendría que estar matriculado, al haber superado satisfactoriamente sexto de Primaria, realmente está inscrito», ha señalado el ayuntamiento.

Para ese fin, el Ayuntamiento de Gandia pondrá al alcance de los centros educativos todos los mecanismos a su alcance, que son muchos. El departamento de Educación y su Programa de Absentismo Escolar cuenta, entre otros aspectos, con la colaboración de la Policía Local y de los Servicios Sociales Municipales.

El dispositivo va dirigido a familias generalmente desestructuradas que, si es necesario, reciben ayudas. «Como la Conselleria de Educación no pone recursos y mecanismos para contribuir, lo haremos nosotros, siempre con el respaldo y colaboración de los centros educativos de Gandia, a los cuales aprovecho la ocasión para agradecerles su tarea educativa incansable en la ciudad», ha concluido Sapena.