Primera eliminatoria de La Nostra Copa: Los emparejamientos de los 17 equipos de la Safor
Destacan los tres derbis comarcales entre los clubes de Tercera y los de Primera FFCV
La UE Tavernes es el único que queda exento por ser de la Lliga Comunitat
Salva Talens Carbó
Más de 300 equipos están inscritos para disputar la quinta edición del torneo la Copa Comunitat Mediterrànea La Nostra Copa, que organiza la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. En esta primera fase entran en juego los 58 equipos de Primera FFCV, los 99 de Segunda FFCV y los 122 de Tercera FFCV.
Del global de clubes que participarán en el torneo, hay 18 de la comarca de la Safor. La UE Tavernes queda exento de las tres primeras eliminatorias al ser de categoría autonómica en la Lliga Comunitat.
Los otros 17 conjuntos saforenses ya saben los emparejamientos de la primera eliminatoria que se disputará a partido único los días 6 y 7 de septiembre, justo una semana antes del inicio de las competiciones de liga.
A destacar los siete derbis comarcales que se van a jugar. Por un lado, están los tres únicos clubes de Tercera FFCV en La Nostra Copa, que se medirán a los tres representantes de la comarca en Primera FFCV. Así quedan los enfrentamientos: Piles CF contra CE la Font d'en Carròs; CE Conde de l'Alqueria de la Comtessa ante el CF Gandia y CD Xeraco frente al CF Simat. Los encuentros se disputan en el campo de los clubes de inferior de categoría.
A partir de ahí hay otros cuatro derbis saforenses entre equipos de Segunda FFCV: CF Bellreguard vs Daimús CF; CF Miramar vs Safor CF Gandia; Villalonga CF vs Real de Gandia CF y UD Beniopa vs UD Portuarios Disarp.
Después hay tres choques más con presencia de equipos saforenses de 2ª FFCV: El CE Ròtova juega en Castelló de les Gerres (3ª FFCV); la UE Benifairó de la Valldigna en Senyera (3ª FFCV) y la UD Oliva en el Verger (2ª FFCV).
Han quedado fuera de la competición por su condición de filiales o no cumplir con los requisitos el Benirredrà CF, CE Ròtova "B", CF Simat "B", Racing Rafelcofer CF, Safor CF Gandia "B", Villalonga CF "B" y Athletic la Vall CF, según confirma la FFCV.
