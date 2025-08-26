Quatre saforencs en el Trofeu Ajuntament de Castelló de raspall professional
Aquest dimarts es disputa la segona jornada de semifinals que va ser ajornada pel mal temps
Salva Talens Carbó
Vercher de Piles, Brisca d'Oliva i Bossio contra Iván, Raúl i Ibiza de Xeraco. Eixe és el cartell de la partida de raspall professional masculí que es juga aquest dimarts, 26 d'agost, al Trinquet de Castelló (la Ribera). Es tracta de la segona jornada de semifinals del Trofeu Ajuntament que va ser ajornada la setmana passada per culpa del mal temps.
A continuació, serà el torn del raspall professional femení amb Vanessa i Amparo vs Érika i Júlia, de Tavernes de la Valldigna. La partida també és classificatòria per la final del trofeu.
En la primera jornada de semifinals del Trofeu Ajuntament de Castelló, Vicent de Xeraco, Lorja i Momparler derrotaren Diari, Murcianet i Néstor per 25-10
En raspall femení, Maria, Natalia i Mar Alfonso van superar a Clara i Isabel pel resultat de 25-15 i també es classifiquen per la final.
Les finals són divendres que ve, dia 29 d'agost.
Suscríbete para seguir leyendo
- Protesta en Gandia «Prefiero morirme yo antes de que me maten de hambre»
- Joaquín abandona la huelga de hambre en Gandia
- Gandia no alcanzará a Benidorm
- Gandia acelera el ensanche de Santa Anna que creará 30.000 m2 de comercios
- Espectáculo y peligro: Noche de rayos y truenos en la Safor
- La Safor: Poner el hombro por solidaridad
- Teresa Borràs acepta ser la Fallera Mayor de Oliva
- Mazón anuncia 'avances' en el tranvía Gandia-Oliva-Dénia con 100.000 euros para su estudio